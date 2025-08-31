Καιρός: Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος – Ποια θα είναι η πιο «καυτή» ημέρα της εβδομάδας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός καύσωνας παραλία

Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος, αφήνοντας πίσω τις καλοκαιρινές μπόρες του Αυγούστου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ο οποίος αναφέρει πως ο καιρός θα είναι ιδανικός για τα τελευταία μπάνια.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη θα είναι ζεστή και σχετικά άνομβρη, ενώ ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας.

«Η Τετάρτη (03/08), θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας με τον υδράργυρο να φλερτάρει με τους 38 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία και τους 36-37 στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική με τους 35-36 βαθμούς και τους 32-33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλό μήνα με υγεία!».

Η αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ έως την Πέμπτη

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-09-2025

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε στα βορειοανατολικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το DNA από τα μαλλιά του Μπετόβεν αποκαλύπτει μια «ασυμφωνία» 200 χρόνια μετά

Ογκολόγος προειδοποιεί: Πότε αυτό το σημάδι στο στόμα μπορεί να είναι ένδειξη καρκίνου

ΔΕΘ: Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν- Στο τραπέζι φοροελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για το στεγαστικό και τους ευάλωτ...

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Μείωση του τζίρου κατά τις θερινές εκπτώσεις για 8 στις 10 επιχειρήσεις – Το 84% ζητεί νέο θεσμι...

Τι σημαίνει η φράση «τις οίδε» και από πού προέρχεται

Αντισιδηρομαγνητικές διασταυρώσεις σήραγγας με έλεγχο διεπαφής ανοίγουν νέο δρόμο για την επόμενη γενιά spintronics
περισσότερα
13:26 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Χίος: Φορώντας χειροπέδες βούτηξε στη θάλασσα ο Τούρκος διακινητής – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου

Με τις χειροπέδες βούτηξε στη θάλασσα ο 32χρονος Τούρκος διακινητής, από επιβατηγό – οχηματαγω...
13:02 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Κοζάνη: Από γαμήλια δεξίωση επέστρεφε ο 28χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Από γαμήλια δεξίωση επέστρεφε ο 28χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ...
11:36 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Προσωπικός Αριθμός: Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την έκδοσή του- Αναλυτικά η διαδικασία

Παράταση έχει δοθεί για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτ...
11:27 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 49χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με αγροτικό μηχάνημα

Οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον οικισμό Σουνίου Ξάνθης, που σημ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix