Βουλή: Την Τρίτη η επεξεργασία του νομοσχεδίου για κοινωνική κατοικία, τρίτεκνους και ΑμεΑ

Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, εισάγεται προς επεξεργασία στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τίτλο: «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις».

Στους σκοπούς του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • η ενίσχυση της στεγαστικής επάρκειας της αγοράς ακινήτων και η δημιουργία αποθέματος κατάλληλης και οικονομικά προσιτής κατοικίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αντί προκαθορισμένου μισθώματος, το οποίο υπολείπεται ουσιωδώς του μισθώματος που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς
  • η ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά
  • η ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία και η κοινωνική τους συμπερίληψη

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την επόμενη Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025.

