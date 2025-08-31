Τσουκαλάς: Με τις 4 νομοθετικές παρεμβάσεις στο εργατικό δίκαιο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέβαλε ένα τέταρτο μνημόνιο στον κόσμο της εργασίας

«Τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη χαρακτηρίζονται από μια αναδιανομή του πλούτου εις βάρος της εργασίας και της παραγωγικής Ελλάδας, ένα ανεξέλεγκτο ράλι πληθωρισμού κερδών και μια πολύ μεγάλη διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό είναι το κοινωνικό αποτύπωμα της κυβερνητικής πολιτικής», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ.

Σημείωσε ότι «αυτή η κυβέρνηση είχε στη διάθεση της τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη. Εισέρευσαν πολλοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, τη νέα ΚΑΠ» και «είδαμε να διαχειρίζεται όπως θέλει περίπου 60 δισεκατομμύρια». Παρόλα αυτά, τόνισε, «η χώρα μας έφτασε να είναι σε ρυθμό ανάπτυξης ελάχιστα -μια μονάδα- πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε σχέση με άλλες χώρες και ούτε έφτασε ποτέ τον ρυθμό ανάπτυξης χωρών, όπως για παράδειγμα η Ιρλανδία που είχε αντίστοιχες οικονομικές κρίσεις». «Είναι καθαρό ότι όλα τα συνθήματα περί μεταρρυθμίσεων, εκσυγχρονισμού και περί μιας κυβέρνησης που κάνει τομές, έμειναν ως κακοσυντηρημένη και άψυχη διακόσμηση», σχολίασε.

Περιέγραψε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ ως πρόγραμμα οικονομικής ανόρθωσης και κοινωνικής ανάταξης και έδωσε έμφαση στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και σε ένα «δίκαιο αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα». «Χωρίς ένα αξιόπιστο και ισχυρό κράτος, δεν μπορείς να έχεις την αναπτυξιακή προσέγγιση που θες. Εμείς μιλάμε για 13ο μισθό όχι γιατί είναι μόνο ένα δίκαιο κοινωνικό αίτημα, αλλά έχει και αναπτυξιακή χροιά. Δεν θα έχεις ένα παραγωγικό δημόσιο με μισθούς πείνας. Πώς θα έρθουν οι άριστοι και οι βέλτιστοι κρατικοί λειτουργοί;», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις, υπογράμμισε ότι «το βλέπουμε ως συνέχεια των προηγούμενων τριών νομοσχεδίων που έχει φέρει η κυβέρνηση. Επέβαλλε συνολικά με τις παρεμβάσεις της ένα τέταρτο αχρείαστο μνημόνιο στον κόσμο της εργασίας: φθηνή απασχόληση, ελαστικοποίηση, εντατικοποίηση, περισσότερες ώρες εργασίας και χαμηλότερες αποδοχές», είπε. Προσέθεσε ότι δεν θέλει να μηδενίζει και ότι «έγιναν και κάποια θετικά όπως πχ η ψηφιακή κάρτα». «Αλλά η γενική εικόνα», τόνισε, «είναι ένα μοντέλο που δεν επενδύει στον εργαζόμενο, αλλά τον θεωρεί αναγκαίο κακό. Έχει μόνο μια λογική δώρων σε μεγάλες επιχειρήσεις». Σχολίασε ότι «κατάφερε η Νέα Δημοκρατία από το 2019 να είμαστε η χώρα με τον πιο χαμηλό αριθμό συλλογικών συμβάσεων στην Ευρώπη. 25% εδώ έναντι 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με αποτέλεσμα να είμαστε 3οι σε ρυθμό ανάπτυξης και προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη».

Σχετικά με το δημογραφικό, επέμεινε ότι «μιλώντας η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό, κρούει ανοικτές θύρες. Το έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους τον Δεκέμβριο και μάλιστα αφιερώνουμε την 3η Σεπτέμβρη στο δημογραφικό». «Δεν έχει επιδείξει έργο η κυβέρνηση στο δημογραφικό. Δεν στηρίχθηκαν οι οικογένειες, δεν αυξήθηκε ο ρυθμός γεννήσεων. Μακάρι να έχουμε φορολογικές ελαφρύνσεις στους μισθωτούς με τέκνα. Το έχουμε εξάλλου πει εδώ και δύο χρόνια», ανέφερε.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ «είναι ο επιταχυντής των αποκαλύψεων». «Άκουγα τον κ. Τσιάρα να κάνει τον έκπληκτο ότι βρήκε φοβερά πράγματα και ότι κάποιοι ενημέρωναν επιτήδειους να δηλώσουν ψεύτικα Ε9. Μα αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη δικογραφία της. Δεν το διάβασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πριν πάει στη Βουλή και καταψηφίσει την πρόταση μας να συσταθεί προανακριτική επιτροπή;», σχολίασε.

Υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή και έχει βουλιάξει στα σκάνδαλα. Επιλέγει τη τοξικότητα, τις προσωπικές επιθέσεις και τον διχασμό». «Σκεφτείτε πόσα χρήματα θα είχαμε γλιτώσει αν δεν είχαμε μια κυβέρνηση που διασπάθισε τον πλούτο», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν έχουμε μια κυβέρνηση που θα πάει να μοιράσει καρπούς μιας επιτυχημένης πολιτικής στη ΔΕΘ, αλλά μια κυβέρνηση που θα πάει απλά να γαντζωθεί στην εξουσία».