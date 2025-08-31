Ισραήλ: Απόρρητο έγγραφο αποκαλύπτει ότι επιχείρηση των IDF κατά της Χαμάς τον Μάιο απέτυχε – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΣΡΑΗΛ ΑΡΜΑΤΑ ΓΕΔΕΩΝ

Ένα διαβαθμισμένο έγγραφο του ισραηλινού στρατού (IDF) που διανεμήθηκε στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η στρατιωτική επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών», η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός εναντίον της Χαμάς τον Μάιο, δεν πέτυχε τους βασικούς της στόχους, μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Ισραήλ: Εξετάζει την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ως απάντηση σε πιθανή αναγνώριση ανεξάρτητης Παλαιστίνης

Σύμφωνα με μέρος του εγγράφου που έδωσε στη δημοσιότητα το Channel 12 η στρατιωτική επιχείρηση δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους της, δηλαδή την ανατροπή της Χαμάς στρατιωτικά ή την απελευθέρωση των ομήρων.

Ενώ ο αρχηγός των IDF Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί έχουν επαινέσει δημόσια την επιχείρηση, η εσωτερική αξιολόγηση αναφέρει ρητώς ότι «το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος» κατά τη διεξαγωγή της εκστρατείας.

Η αξιολόγηση κατηγορεί τον στρατό ότι ενήργησε «αντίθετα με ίδιο του στρατιωτικό δόγμα», παρέχοντας στον εχθρό μέσα μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας, αποτυγχάνοντας να επιβάλει πίεση χρόνου, κακοδιαχειριζόμενος τους πόρους και τελικά εξαντλώντας τις δικές του δυνάμεις, διαβρώνοντας παράλληλα τη διεθνή υποστήριξη.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Χαμάς την ίδια ώρα απολάμβανε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να επιβιώσει, παρουσιάζοντας ότι καταγράφει επιτυχία, αποσπώντας πόρους, διασφαλίζοντας εδάφη, μέσω μιας κατάλληλης μεθόδου μάχης.

Όπως τονίζεται, η εξάρτηση του Ισραήλ από τη «λογική της αποτροπής παρά από την αποφασιστική νίκη» επιδιώκοντας μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς – και την «ανικανότητα» στον σχεδιασμό και τη διανομή βοήθειας, η οποία, όπως λέει, επέτρεψε στην Χαμάς να εξαπολύσει με επιτυχία μια «ψεύτικη εκστρατεία λιμοκτονίας».

Οι IDF επικρίνονται για επανειλημμένους ελιγμούς στις ίδιες περιοχές με αργό ρυθμό, δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή θυμάτων έναντι της επιτυχίας της αποστολής. Κάνει επίσης επίσης για φθορά, καταπόνηση ανθρώπινου δυναμικού, και κακή προετοιμασία για ανταρτοπόλεμο ως βασικούς λόγους αποτυχίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί

Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του

Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή – Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία

Ρομποτικό σκυλί έμαθε να παίζει μπάντμιντον – «Είναι αρκετά καλό» – Βίντεο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:57 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Συνεργασία της Σαγκάης: Πώς λειτουργεί το τρίγωνο Κίνας-Ρωσίας-Ινδίας και το μήνυμα που στέλνει το Πεκίνο στον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, ο πρόεδρος της Κίνας και ο πρόεδρος της Ρωσίας συναντώνται στο πλαί...
23:55 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές για επίθεση σε πλοίο ανοιχτά της Σαουδικής Αραβίας

Yπηρεσίες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας τόνισαν το βράδυ της Κυριακής (31/8) ότι έλαβαν αναφορές γ...
22:02 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Κατάπαυση πυρός μόνο με εγγυήσεις ασφαλείας θέλουν οι Ουκρανοί – Τι δείχνει δημοσκόπηση

Η πλειοψηφία των πολιτών στην Ουκρανία φαίνεται να τάσσεται υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός, αλ...
21:30 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη έχει ακριβή σχέδια για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία – Τι είπε για τις δεσμεύσεις Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται «πολύ ακριβή σχέδια» για πιθανές αναπτύξεις στρατιωτικών δυνάμ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix