Ισραήλ: Εξετάζει την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ως απάντηση σε πιθανή αναγνώριση ανεξάρτητης Παλαιστίνης

Η κυβέρνηση του Ισραήλ εξετάζει την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία και άλλες χώρες, δήλωσαν τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι και η ιδέα θα συζητηθεί περαιτέρω σήμερα, δήλωσε, την Κυριακή, άλλος αξιωματούχος.

Η επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη – μια de facto προσάρτηση γης που καταλήφθηκε στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967 – θα βρεθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που θα γίνει αργότερα σήμερα, και αναμένεται να εστιάσει στον πόλεμο της Γάζας, δήλωσε ένα μέλος του μικρού κύκλου υπουργών.

Δεν είναι σαφές πού ακριβώς θα εφαρμοστεί οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο και πότε (μόνο σε ισραηλινούς οικισμούς ή σε ορισμένους από αυτούς, ή σε συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Όχθης όπως η Κοιλάδα του Ιορδάνη). Επίσης δεν είναι σαφές αν τις συζητήσεις ακολουθήσουν απτά βήματα, τα οποία πιθανότατα θα συνεπάγονται μια μακρά νομοθετική διαδικασία.

Οποιοδήποτε βήμα προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θεωρείται βέβαιο ότι θα προκαλέσει ευρεία καταδίκη από τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι παραμένουν στην περιοχή επιδιώκοντας για ένα μελλοντικό κράτος. Επίσης αναμένονται καταδίκες και από αραβικές και από δυτικές χώρες.

Σιωπή από ΗΠΑ και Ισραήλ

Δεν είναι σαφές ποια είναι η θέση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επί του θέματος. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Εκπρόσωπος του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το αν ο Σάαρ είχε συζητήσει την κίνηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα. Το γραφείο Νετανιάχου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το αν ο πρωθυπουργός υποστηρίζει την προσάρτηση και, εάν ναι, πού.

Μια προηγούμενη δέσμευση του Νετανιάχου για προσάρτηση εβραϊκών οικισμών και στην Κοιλάδα του Ιορδάνη ακυρώθηκε το 2020, ώστε να προωθηθεί η εγκαθίδρυση σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, στο πλαίσιο των λεγόμενων Συμφωνιών Αβραάμ, που επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Ούτε το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Ουάσινγκτον δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα επιτρέψει στον Αμπάς να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στα Ηνωμένα Έθνη, όπου πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναμένεται να αναγνωρίσουν ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος.

Το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενη διεθνή κριτική για τον πόλεμο που διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας, είναι εξοργισμένο από τις δεσμεύσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος σε μια σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.