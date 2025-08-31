Live η κίνηση: Με χαμηλές ταχύτητες στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου – Επιστρέφουν οι εκδρομείς στην Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Αυγούστου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Συγκεκριμένα, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Κακιάς Σκάλας μέχρι τη Νέα Πέραμο, στο ρεύμα προς Αθήνα, και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή.

Αυξημένη, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, είναι η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα εισόδου.

Καθυστερήσεις 15-20′ καταγράφονται και στην Αττική Οδό, από τον κόμβο της Παιανίας έως τον κόμβο της Μαραθώνος.

Δείτε live πού έχει κίνηση