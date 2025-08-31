Live η κίνηση: Με χαμηλές ταχύτητες στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου – Επιστρέφουν οι εκδρομείς στην Αττική

Enikos Newsroom

κοινωνία

εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Αυγούστου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Συγκεκριμένα, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Κακιάς Σκάλας μέχρι τη Νέα Πέραμο, στο ρεύμα προς Αθήνα, και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή.

Αυξημένη, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, είναι η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα εισόδου.

Καθυστερήσεις 15-20′ καταγράφονται και στην Αττική Οδό, από τον κόμβο της Παιανίας έως τον κόμβο της Μαραθώνος.

Δείτε live πού έχει κίνηση

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί

Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή – Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία

Καιρός: Πολύ καλές συνθήκες σε όλη την χώρα με τοπικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Γυναίκα προειδοποιεί όσους τρώνε πολύ τόνο – «Έπαθα δηλητηρίαση από υδράργυρο»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα δύο κουτάλια στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:50 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Χίος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον Τούρκο διακινητή στη θάλασσα – Υπό κράτηση οι 4 αστυνομικοί που τον συνόδευαν

Χωρίς αποτέλεσμα είναι μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό του Τ...
20:33 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Τρεις εστίες φωτιάς τα ξημερώματα στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης

Τρεις εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) στην Πανεπιστημιο...
19:57 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Εύβοια: Εντοπίστηκε χριστιανικό νεκροταφείο από το 1821 κατά την διάρκεια εργασιών

Χριστιανικό νεκροταφείο, που χρονολογείται γύρω στο 1821, εντοπίστηκε χθες στην Εύβοια, σύμφων...
19:16 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δύο πλοία

Επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο υπέστη θραύση των δύο αριστερών κάβων του, με αποτέλεσμα η πρύμνη ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix