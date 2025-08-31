Ολυμπιακός: Προανήγγειλε την ανακοίνωση Ταρέμι – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός: Προανήγγειλε την ανακοίνωση Ταρέμι – ΒΙΝΤΕΟ

Την επισημοποίηση της μεταγραφής του Μέχντι Ταρέμι προανήγγειλε ουσιαστικά ο Ολυμπιακός, με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανακοίνωση είναι πλέον το μόνο που απομένει για να γίνει και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού ο Μέχντι Ταρέμι με τους «ερυθρόλευκους» να ζεσταίνουν τους φιλάθλους της ομάδας με ένα βίντεο στα social media.

Στο βίντεο, ο Ταρεμί σηκώνει το τηλέφωνο και λέει: «Παρακαλώ; Ναι είναι επίσημο, έχουμε συμφωνία. Ανυπομονώ, τα λέμε σε λίγο!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί

Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή – Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία

Καιρός: Πολύ καλές συνθήκες σε όλη την χώρα με τοπικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Γυναίκα προειδοποιεί όσους τρώνε πολύ τόνο – «Έπαθα δηλητηρίαση από υδράργυρο»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα δύο κουτάλια στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:24 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Επίσημο: Για 2 χρόνια στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Τα...
17:01 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Τρία στα τρία για την Εθνική που «πετάει» για τους 16

Η Εθνική Ανδρών συνέτριψε την Γεωργία, «αρπάζοντας» το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Ευρω...
23:22 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Μεγάλο «διπλό» για τους Αγρινιώτες

Πραγματοποιώντας μία έξοχη εμφάνιση σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, ο Παναιτωλικός επιβλ...
22:05 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1: Το πρώτο «τρίποντο» πανηγυρίζουν οι Κρητικοί

Ένα υπέροχο χτύπημα φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλες στο 54ο λεπτό, ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά σ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix