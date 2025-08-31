Ολυμπιακός: Προανήγγειλε την ανακοίνωση Ταρέμι – ΒΙΝΤΕΟ

Την επισημοποίηση της μεταγραφής του Μέχντι Ταρέμι προανήγγειλε ουσιαστικά ο Ολυμπιακός, με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανακοίνωση είναι πλέον το μόνο που απομένει για να γίνει και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού ο Μέχντι Ταρέμι με τους «ερυθρόλευκους» να ζεσταίνουν τους φιλάθλους της ομάδας με ένα βίντεο στα social media.

Στο βίντεο, ο Ταρεμί σηκώνει το τηλέφωνο και λέει: «Παρακαλώ; Ναι είναι επίσημο, έχουμε συμφωνία. Ανυπομονώ, τα λέμε σε λίγο!».