Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για να μετατραπεί η Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» – Η επ’ αμοιβή «εθελοντική» μετεγκατάσταση, τα «γκέτο» και ο αμερικανικός έλεγχος

Enikos Newsroom

διεθνή

Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για να μετατραπεί η Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» – Η επ’ αμοιβή «εθελοντική» μετεγκατάσταση, τα «γκέτο» και ο αμερικανικός έλεγχος

To σχέδιο για την μεταπολεμική Λωρίδα της Γάζας που κυκλοφορεί στους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και προβλέπει την αμερικανική διοίκηση του κατεστραμμένου από τον πόλεμο παλαιστινιακού θύλακα για τουλάχιστον μια δεκαετία, την προσωρινή μετεγκατάσταση του πληθυσμού της Γάζας και την ανοικοδόμηση του παράκτιου παλαιστινιακού θύλακα, ώστε να μετατραπεί σε τουριστικό θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο, αποκαλύπτει αναλυτικά κυριακάτικο δημοσίευμα της Washington Post.

Η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι σύμφωνα με ένα ενημερωτικό δελτίο 38 σελίδων που περιήλθε στη γνώση της, ο πληθυσμός των 2 εκατομμυρίων της Λωρίδας της Γάζας θα εκδιωχθεί  είτε μέσω «εθελοντικών» αναχωρήσεων προς άλλη χώρα, είτε με μετεγκατάσταση σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης (γκέτο) εντός του παλαιστινιακού θύλακα κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης.

Το Reuters είχε τονίσει με ρεπορτάζ του στο παρελθόν ότι υπάρχει μια πρόταση για την κατασκευή μεγάλης κλίμακας καταυλισμών που θα ονομάζονται «περιοχές διαμετακόμισης ανθρωπιστικής βοήθειας» εντός – και πιθανώς εκτός – της Λωρίδας της Γάζας για τη στέγαση του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Πίσω από το σχέδιο κρύβεται η αμφιλεγόμενη οργάνωση Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF), που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σκιώδη χρηματοδότηση, η οποία άρχισε να διανέμει βοήθεια τον Μάιο, γράφει η εφημερίδα.

Η εξαγορά

Στους κατόχους γης θα προσφερθεί ένα «ψηφιακό κουπόνι» με αντάλλαγμα τα δικαιώματα ανάπλασης της ιδιοκτησίας τους, σύμφωνα με την Post. Επιπρόσθετα, σε κάθε Παλαιστίνιο που θα φύγει θα δοθούν 5.000 δολάρια σε μετρητά και επιδοτήσεις για την κάλυψη ενοικίου τεσσάρων ετών. Θα του δοθούν επίσης τρόφιμα για ένα έτος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το σχέδιο φέρει τον τίτλο “Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, ή GREAT Trust” (“Ανασύσταση της Γάζας, Οικονομική επιτάχυνση, Καταπίστευμα Μεταμόρφωσης”) και αναπτύχθηκε από την GHF.

Στις αρχές Αυγούστου, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί προσπαθώντας να λάβουν βοήθεια στη Γάζα από τότε που το GHF άρχισε να την χορηγεί,  τον Μάιο του 2025. Η πλειονότητα των θυμάτων πυροβολήθηκε από ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν κοντά σε εγκαταστάσεις του GHF, βάσει των κανόνων της αμερικανικής ΜΚΟ.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, αλλά το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ.

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου

Στις 4 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «αναλάβουν» την ισοπεδωμένη και λιμοκτονούσα Λωρίδα της Γάζας, και να την ανοικοδομήσουν σε “Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής” αφού μετεγκαταστήσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό αλλού.

Αυτή η δήλωση πρόθεσης Τραμπ εξόργισε πολλούς Παλαιστίνιους και ανθρωπιστικές οργανώσεις σχετικά με την προφανή αναγκαστική μετεγκατάσταση από τη Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκόπησαν τα προάστια της πόλης της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς (σήμερα) Κυριακή από αέρος και εδάφους, καταστρέφοντας σπίτια και εκδιώχνοντας περισσότερες οικογένειες από την περιοχή, καθώς το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλείται σήμερα για να συζητήσει ένα σχέδιο για την κατάληψη της πόλης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί

Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του

Σχολικά είδη: «Δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις» – Όλα όσα είπε ο Γ.Γ. Εμπορίου για τις τιμές τη φετινή χρονιά

Προσωπικός Αριθμός: Βήμα- βήμα η διαδικασία για την έκδοσή του έως τις 5 Νοεμβρίου

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Χάσατε το iPhone σας μέσα στο σπίτι σας; 6 απλοί τρόποι για να το βρείτε με ευκολία
περισσότερα
18:34 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Υεμένη: Περισσότερες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ υπόσχεται ο αρχηγός των Χούθι – Έφοδος των ανταρτών σε γραφεία του ΟΗΕ

Ο αρχηγός των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη απείλησε σήμερα να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον το...
18:10 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Αντεπιθέσεις βαθιά στην Ρωσία υπόσχεται ο Ζελένσκι, μετά τις νέες καταστροφές στις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη βόρεια κα...
17:25 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του εκπροσώπου της Χαμάς – Σιωπηλή προς το παρόν η οργάνωση

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα σκοτώθηκε στην επίθεση του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο υπουργ...
16:41 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Βατικανό: Έκκληση για να μπει ένα τέλος στην «πανδημία των όπλων» απηύθυνε ο πάπας Λέων

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄, στο Βατικανό,  απηύθυνε σήμερα έκκληση να μπει ένα τέλος στην «πανδημία των ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix