Υεμένη: Περισσότερες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ υπόσχεται ο αρχηγός των Χούθι – Έφοδος των ανταρτών σε γραφεία του ΟΗΕ

Enikos Newsroom

διεθνή

Υεμένη: Περισσότερες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ υπόσχεται ο αρχηγός των Χούθι – Έφοδος των ανταρτών σε γραφεία του ΟΗΕ

Ο αρχηγός των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη απείλησε σήμερα να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, την επομένη της ανακοίνωσης του θανάτου, σε ισραηλινά πλήγματα την Πέμπτη στη Σαναά, του πρωθυπουργού των ανταρτών, τους οποίους στηρίζει το Ιράν.

«Η στοχοθέτηση του Ισραήλ από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους» θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, δήλωσε ο Αμπντελμαλέκ αλ Χούθι, σε μια ομιλία στο δίκτυο των ανταρτών, Al-Massirah, όπου διευκρίνισε ότι τα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα δεν θα αναγκάσουν το κίνημά του να «λυγίσει».

Η έφοδος σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων στην Υεμένη, αντάρτες Χούθι πραγματοποίησαν εφόδους σήμερα, Κυριακή, (31/8) στα γραφεία δύο υπηρεσιών αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά και συνέλαβαν εργαζόμενους.

Ένοπλοι που συνδέονται με τους Χούθι εισέβαλαν σε γραφεία του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην πόλη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, είπε στο DPA μια πηγή που πρόσκειται στους εργαζόμενους των υπηρεσιών και η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Οι ένοπλοι συνέλαβαν επτά εργαζόμενους του WFP και τρεις ανθρώπους που εργάζονταν για την UNICEF και τους μετέφεραν σε μια άγνωστη τοποθεσία, σύμφωνα με την πηγή.

Το κίνητρο της απαγωγής δεν έχει διευκρινιστεί. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σχόλιο ούτε από τους Χούθι ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη.

Κατά το παρελθόν οι Χούθι είχαν απαγάγει εργαζόμενους στα Ηνωμένα Έθνη, κατηγορώντας τους ότι ήταν κατάσκοποι των ΗΠΑ. Είκοσι τρεις εργαζόμενοι se yphres;iew αρωγής εξακολουθούν και κρατούνται από τον Μάρτιο, σύμφωνα με πληροφορίες από τα ΗΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί

Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του

Σχολικά είδη: «Δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις» – Όλα όσα είπε ο Γ.Γ. Εμπορίου για τις τιμές τη φετινή χρονιά

Προσωπικός Αριθμός: Βήμα- βήμα η διαδικασία για την έκδοσή του έως τις 5 Νοεμβρίου

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Χάσατε το iPhone σας μέσα στο σπίτι σας; 6 απλοί τρόποι για να το βρείτε με ευκολία
περισσότερα
19:08 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για να μετατραπεί η Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» – Η επ’ αμοιβή «εθελοντική» μετεγκατάσταση, τα «γκέτο» και ο αμερικανικός έλεγχος

To σχέδιο για την μεταπολεμική Λωρίδα της Γάζας που κυκλοφορεί στους κύκλους της αμερικανικής ...
18:10 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Αντεπιθέσεις βαθιά στην Ρωσία υπόσχεται ο Ζελένσκι, μετά τις νέες καταστροφές στις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη βόρεια κα...
17:25 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του εκπροσώπου της Χαμάς – Σιωπηλή προς το παρόν η οργάνωση

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα σκοτώθηκε στην επίθεση του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο υπουργ...
16:41 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Βατικανό: Έκκληση για να μπει ένα τέλος στην «πανδημία των όπλων» απηύθυνε ο πάπας Λέων

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄, στο Βατικανό,  απηύθυνε σήμερα έκκληση να μπει ένα τέλος στην «πανδημία των ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix