Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δύο πλοία

Enikos Newsroom

κοινωνία

πλοίο

Επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο υπέστη θραύση των δύο αριστερών κάβων του, με αποτέλεσμα η πρύμνη του να μετατοπιστεί και να προσκρούσει στην πρυμναία πλευρική πλευρά άλλου πλοίου, ενώ βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο λιμάνι του εσωτερικού της Ηγουμενίτσας, το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thespro.gr, κατόπιν διενέργειας ελέγχου από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων του λιμένα, διαπιστώθηκαν ήσσονος σημασίας υλικές ζημιές και στα δύο πλοία.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δύο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μέχρι την προσκόμιση των σχετικών βεβαιωτικών αξιοπλοΐας από τους νηογνώμονες που τα παρακολουθούν.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί

Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του

Σχολικά είδη: «Δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις» – Όλα όσα είπε ο Γ.Γ. Εμπορίου για τις τιμές τη φετινή χρονιά

Προσωπικός Αριθμός: Βήμα- βήμα η διαδικασία για την έκδοσή του έως τις 5 Νοεμβρίου

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Χάσατε το iPhone σας μέσα στο σπίτι σας; 6 απλοί τρόποι για να το βρείτε με ευκολία
περισσότερα
18:18 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Μαγνησία: Τεχνική βλάβη σε τρένο με 120 επιβάτες -Ακινητοποιήθηκε 1,5 χιλιόμετρο πριν από τον Σταθμό των Άνω Λεχωνίων

Τρένο με 120 επιβάτες παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και ακινητοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής...
18:02 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη: «Μπίζνες» με ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και «ξέπλυμα» έκανε η εγκληματική οργάνωση -«Θα βγουν πολλά στο προσκήνιο»

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε περιο...
17:54 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Βαθιά πληγή τα τροχαία στην Ελλάδα: «Κάθε 14 ώρες έχουμε έναν νεκρό»

Μάστιγα τα τροχαία στην χώρα μας, που μόνο τον Ιούνιο μέτρησε 63 νεκρούς και 1295 τραυματίες σ...
17:38 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ιωάννινα: Καρέ καρέ η στιγμή που καταρρέει η σκηνή της συναυλίας λόγω των θυελλωδών ανέμων – ΒΙΝΤΕΟ

Η στιγμή που καταρρέει η μεγάλη σκηνή που είχε στηθεί για συναυλία στα Ιωάννινα, χθες, λόγω τω...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix