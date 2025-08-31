Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δύο πλοία

Επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο υπέστη θραύση των δύο αριστερών κάβων του, με αποτέλεσμα η πρύμνη του να μετατοπιστεί και να προσκρούσει στην πρυμναία πλευρική πλευρά άλλου πλοίου, ενώ βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο λιμάνι του εσωτερικού της Ηγουμενίτσας, το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thespro.gr, κατόπιν διενέργειας ελέγχου από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων του λιμένα, διαπιστώθηκαν ήσσονος σημασίας υλικές ζημιές και στα δύο πλοία.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δύο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μέχρι την προσκόμιση των σχετικών βεβαιωτικών αξιοπλοΐας από τους νηογνώμονες που τα παρακολουθούν.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.