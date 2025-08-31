Επίσημο: Για 2 χρόνια στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Επίσημο: Για 2 χρόνια στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι, για την επόμενη διετία. Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ίντερ, με την οποία πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ.

Από το 2020 μέχρι το 2024 φόρεσε τη φανέλα της Πόρτο, μετρώντας 182 συμμετοχές, 91 γκολ και 56 ασίστ, έχοντας κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα, δύο Σούπερ Καπ, τρία Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ. Το 2020-2021 έκανε ντεμπούτο στο Champions League και το εντυπωσιακό του γκολ απέναντι στην Τσέλσι αναδείχθηκε το καλύτερο εκείνης της αγωνιστικής περιόδου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Τη σεζόν 2019-2020 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Primeira Liga της Πορτογαλίας με τη Ρίο Άβε, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 21 γκολ και πέντε ασίστ σε 37 παιχνίδια. Προτού υπογράψει στην Αλ-Γκαράφα του Κατάρ (19 γκολ, 9 ασίστ), έκανε εντυπωσιακά νούμερα με την Περσέπολις της χώρας του για 3,5 χρόνια, καθώς σε 112 παιχνίδια πέτυχε 55 γκολ, έδωσε 21 ασίστ, κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα, ένα Σούπερ Καπ και αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ.

Στην πατρίδα του αγωνίστηκε επίσης σε Σαχίν Μπουσέρ και Ιρανγιαβάν. Είναι 95 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Ιράν (56 γκολ) και έχει συμμετάσχει μαζί της σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2018, 2022).

 

19:33 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

