Εύβοια: Εντοπίστηκε χριστιανικό νεκροταφείο από το 1821 κατά την διάρκεια εργασιών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εύβοια: Εντοπίστηκε χριστιανικό νεκροταφείο από το 1821 κατά την διάρκεια εργασιών

Χριστιανικό νεκροταφείο, που χρονολογείται γύρω στο 1821, εντοπίστηκε χθες στην Εύβοια, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα eviaonline.gr.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το νεκροταφείο εντοπίστηκε κάτω από την περιοχή του Αγγελή Γοβιού στην Καστέλλα, κατά τη διάρκεια εργασιών για τον Βιολογικό Καθαρισμό. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περίπου επτά τάφοι.

Η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία παρενέβη, ενώ η εταιρεία που πραγματοποιεί τις εργασίες προχώρησε σε παράκαμψη από το σημείο, ώστε να διευκολυνθούν οι προβλεπόμενες αρχαιολογικές διαδικασίες και να συνεχιστεί το έργο χωρίς να φθαρούν τα ευρήματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί

Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή – Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία

Καιρός: Πολύ καλές συνθήκες σε όλη την χώρα με τοπικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Γυναίκα προειδοποιεί όσους τρώνε πολύ τόνο – «Έπαθα δηλητηρίαση από υδράργυρο»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα δύο κουτάλια στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:50 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Χίος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον Τούρκο διακινητή στη θάλασσα – Υπό κράτηση οι 4 αστυνομικοί που τον συνόδευαν

Χωρίς αποτέλεσμα είναι μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό του Τ...
20:33 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Τρεις εστίες φωτιάς τα ξημερώματα στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης

Τρεις εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) στην Πανεπιστημιο...
20:05 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Live η κίνηση: Με χαμηλές ταχύτητες στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου – Επιστρέφουν οι εκδρομείς στην Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Αυγούστου στο λεκανοπέδιο της Ατ...
19:16 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δύο πλοία

Επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο υπέστη θραύση των δύο αριστερών κάβων του, με αποτέλεσμα η πρύμνη ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix