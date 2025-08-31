Εύβοια: Εντοπίστηκε χριστιανικό νεκροταφείο από το 1821 κατά την διάρκεια εργασιών

Χριστιανικό νεκροταφείο, που χρονολογείται γύρω στο 1821, εντοπίστηκε χθες στην Εύβοια, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα eviaonline.gr.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το νεκροταφείο εντοπίστηκε κάτω από την περιοχή του Αγγελή Γοβιού στην Καστέλλα, κατά τη διάρκεια εργασιών για τον Βιολογικό Καθαρισμό. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περίπου επτά τάφοι.

Η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία παρενέβη, ενώ η εταιρεία που πραγματοποιεί τις εργασίες προχώρησε σε παράκαμψη από το σημείο, ώστε να διευκολυνθούν οι προβλεπόμενες αρχαιολογικές διαδικασίες και να συνεχιστεί το έργο χωρίς να φθαρούν τα ευρήματα.