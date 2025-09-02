Τραμπ: Το Ισραήλ κερδίζει τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά χάνει στις δημόσιες σχέσεις – Η επιρροή στο Κογκρέσο εξασθενεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε με νέες δηλώσεις για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι αν και το Ισραήλ φαίνεται να επικρατεί στρατιωτικά, χάνει στο πεδίο της «διεθνούς εικόνας» και της κοινής γνώμης.

Σε συνέντευξή του στο Daily Caller, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε: «Το Ισραήλ μπορεί να κερδίζει τον [πόλεμο στη Γάζα], αλλά δεν κερδίζει τον κόσμο των δημοσίων σχέσεων».

Αυτές οι δηλώσεις του θυμίζουν αντίστοιχες που είχε κάνει πέρυσι στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, σχολιάζουν οι Times of Israel, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που επαναλαμβάνει το συγκεκριμένο επιχείρημα μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ισραήλ πρέπει να επισπεύσει τον τερματισμό του πολέμου. «Θα πρέπει να τελειώσουν αυτόν τον πόλεμο… Κάνει κακό στο Ισραήλ», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο στη δημοσιογράφο Reagan Reese, θυμήθηκε: «Είκοσι χρόνια πριν, το Ισραήλ είχε το πιο ισχυρό λόμπι που είχα δει ποτέ. Κανένας πολιτικός δεν μπορούσε να εκφράσει ούτε την παραμικρή κριτική. Σήμερα, αυτό δεν ισχύει πια».

Παρά τις επισημάνσεις του, ο Τραμπ εξέφρασε στήριξη στο σχέδιο του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, λέγοντας ότι πρέπει να «τελειώσουν τη δουλειά» απέναντι στη Χαμάς, υποστηρίζοντας πως η ισλαμιστική οργάνωση θα απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους μόνο αφού καταστραφεί.

Σύμφωνα με αναφορές, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εκτιμούν ότι η επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις με πέντε μήνες, ενώ ο Νετανιάχου έχει μιλήσει για επόμενη φάση που θα περιλαμβάνει την κατάληψη των προσφυγικών καταυλισμών στη κεντρική Λωρίδα.

Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για την πτώση της υποστήριξης προς το Ισραήλ στις ΗΠΑ, ακόμη και στους κύκλους των Ρεπουμπλικανών, απάντησε: «Το γνωρίζω».

Ωστόσο, έσπευσε να επισημάνει ότι έχει «καλή υποστήριξη από το Ισραήλ», υπενθυμίζοντας τις κινήσεις που έχει κάνει ως Πρόεδρος προς όφελος του εβραϊκού κράτους.

«Υπήρξε μια εποχή όπου… αν ήθελες να είσαι πολιτικός, δεν μπορούσες να μιλήσεις άσχημα [για το Ισραήλ]», σημείωσε ο Τραμπ.

«Το Ισραήλ ήταν το ισχυρότερο λόμπι που έχω δει ποτέ… Είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο Κογκρέσο», πρόσθεσε, για να υπογραμμίσει πως πλέον το Ισραήλ «έχει πληγεί, ειδικά στο Κογκρέσο».