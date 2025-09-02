Ρωσία: Απομάκρυνση 320 κατοίκων από τη Ροστόφ μετά από επίθεση ουκρανικού drone

Περισσότεροι από 300 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από επίθεση με drone που αποδόθηκε στην Ουκρανία στην περιοχή του Ροστόφ, στη νότια Ρωσία. Το γεγονός έκανε γνωστό την Τρίτη ο κυβερνήτης της περιοχής, Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο Γιούρι Σλιούσαρ δήλωσε μέσω της εφαρμογής Telegram: «Ένα μη εκραγέν βλήμα (drone) βρέθηκε σε ένα από τα διαμερίσματα. Ως προφύλαξη, απομακρύνθηκαν 320 κάτοικοι του κτιρίου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε αρκετές πολυκατοικίες, ενώ σε ορισμένα σημεία ξέσπασαν μικρές πυρκαγιές.

Όπως πρόσθεσε, τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή.

