Κίνηση: Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Οι οδηγοί πρέπει να είναι «οπλισμένοι» με υπομονή.

Προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Πανεπιστημίου.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην Λεωφόρο Κηφισίας και τον Κηφισό.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.