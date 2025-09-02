Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα δραπετεύει από τον απαγωγέα της σε πρατήριο καυσίμων – Το «σινιάλο» που της έσωσε τη ζωή

Στη Βραζιλία, μια γυναίκα κατάφερε να γλιτώσει από τον απαγωγέα της, χάρη στην ψυχραιμία και την ταχύτητά της, εκμεταλλευόμενη μια ευκαιρία όταν έφτασαν στο σημείο οι αρχές.

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Daily Mail, η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του απαγωγέα της, σε ένα πρατήριο καυσίμων, όταν αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευκαιρία που της δόθηκε για να του ξεφύγει.

Η αστυνομία είχε περικυκλώσει με περιπολικό το πρατήριο, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για να διασωθεί η γυναίκα.

The State that fails to protect only appears when the victim risks herself to survive.

📎 Woman jumps out of car after rape and kidnapping in Minas Gerais. pic.twitter.com/FUYdzvxbKv — Kalyi’El Matat 🎗️🇮🇱🕎🔯 (@KalyiElMatat) August 28, 2025



Η ίδια έκανε σινιάλο στους αστυνομικούς, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και έτρεξε προς αυτούς, καταφέρνοντας να σωθεί χωρίς να τραυματιστεί.



Ο απαγωγέας συνελήφθη επί τόπου.