Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα δραπετεύει από τον απαγωγέα της σε πρατήριο καυσίμων – Το «σινιάλο» που της έσωσε τη ζωή

Enikos Newsroom

διεθνή

Γυναίκα δραπετεύει από τον απαγωγέα της σε πρατήριο καυσίμων

Στη Βραζιλία, μια γυναίκα κατάφερε να γλιτώσει από τον απαγωγέα της, χάρη στην ψυχραιμία και την ταχύτητά της, εκμεταλλευόμενη μια ευκαιρία όταν έφτασαν στο σημείο οι αρχές.

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Daily Mail, η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του απαγωγέα της, σε ένα πρατήριο καυσίμων, όταν αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευκαιρία που της δόθηκε για να του ξεφύγει.

Η αστυνομία είχε περικυκλώσει με περιπολικό το πρατήριο, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για να διασωθεί η γυναίκα.


Η ίδια έκανε σινιάλο στους αστυνομικούς, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και έτρεξε προς αυτούς, καταφέρνοντας να σωθεί χωρίς να τραυματιστεί.

@dailymail In Brazil, a woman was abducted, but was fortunate enough to escape by using quick-thing and no hesitation when local authorities arrived. 😱 📷 Jam Press #rescue #police #miracle #brazil #news ♬ original sound – Daily Mail


Ο απαγωγέας συνελήφθη επί τόπου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορεί το μήκος του αντίχειρα σας να δείξει πόσο μεγάλος είναι ο εγκέφαλος σας; Τι λέει νέα μελέτη;

ΠΟΕΔΗΝ: Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο-Το προσωπικό μειώνεται και οι κενές θέσεις αγγίζουν τις 20.000

Λογαριασμοί ρεύματος Σεπτεμβρίου: Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ανά πάροχο – Τι σας συμφέρει περισσότερο

Χρυσός: Σε νέο ιστορικό ρεκόρ τη τιμή του – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Η Google διαψεύδει ότι υπάρχει προειδοποίηση για διαρροή δεδομένων στο Gmail – «Ανακριβείς ισχυρισμοί»

Ειδικοί προειδοποιούν για την νέα τάση στο dating – Τι είναι το «Shrekking»
περισσότερα
11:27 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός στο Αφγανιστάν: 1.124 νεκροί και 3.251 τραυματίες – Αναζητούν επιζώντες

Σε 1.124 αυξήθηκαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυ...
11:07 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Πούτιν: Η σχέση Μόσχας – Πεκίνου έχει φθάσει σε επίπεδο «άνευ προηγουμένου» – Ο «Άξονας της Αναταραχής» προκαλεί ανησυχία στη Δύση

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σημείωσε με ικανοποίηση σήμερα, κατά τη διάρκεια της ...
10:58 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Σφοδρή σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο – Ο οδηγός του Ι.Χ. χτύπησε τις μπάρες και σταμάτησε πάνω στις γραμμές

Στην Πολωνία, ένας οδηγός δεν πρόσεξε εγκαίρως ότι οι μπάρες σε διάβαση της σιδηροδρομικής γρα...
09:14 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Ο άνεμος σπάει το κατάρτι του εμβληματικού γιοτ Tuiga

Μια καταιγίδα με ριπές έως και 53 κόμβους (περίπου 98 χλμ./ώρα) έπληξε την κλασική ρεγκάτα με ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix