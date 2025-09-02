Βίντεο: Ο άνεμος σπάει το κατάρτι του εμβληματικού γιοτ Tuiga

Μια καταιγίδα με ριπές έως και 53 κόμβους (περίπου 98 χλμ./ώρα) έπληξε την κλασική ρεγκάτα με γιοτ στο Mahón, προκαλώντας την καταστροφή του Tuiga, ενός γιοτ του 1909 και ναυαρχίδας του Yacht Club de Monaco.

Το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε, αλλά το ιστορικό σκάφος αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το Copa del Rey και κινδυνεύει να χάσει τη ρεγκάτα Vele d’Epoca di Imperia.

Το πλήρωμα του Tuiga βρισκόταν αντίθετα με τον άνεμο όταν μια ξαφνική μετατόπιση του ανέμου περίπου 30 μοιρών αιφνιδίασε το ιστορικό πλοίο. Η δραματική αλληλουχία των γεγονότων εκτυλίχθηκε σε λίγες μοιραίες στιγμές.

Ερασιτεχνικό υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει τις κρίσιμες στιγμές αμέσως πριν από την κατάρρευση του ιστού. Το βάρος των πανιών και η σφοδρότητα του ανέμου προκάλεσαν το σπάσιμο του τραπεζοειδούς ιστού, που κατέρρευσε, παρασύροντας μαζί του ολόκληρο τον εξοπλισμό.