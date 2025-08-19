Meteo: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική την Τρίτη – Έπεσαν 15,8 χιλιοστά βροχής στο Γκάζι

Βροχές και τοπικές καταιγίδες σημειώθηκαν σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να καταγράφονται στην Πελοπόννησο, τη Θράκη, την Ήπειρο και την Αττική.

Στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή Γκάζι καταγράφηκαν 15,8 χιλιοστά βροχής μέχρι το απόγευμα της Τρίτης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης που έχει σημειωθεί στο σημείο από τις 3 Φεβρουαρίου 2025, όταν είχε καταγραφεί αντίστοιχη τιμή. Σημαντικά ύψη βροχής εντοπίστηκαν επίσης σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα του νομού Αττικής.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στην Αττική, σύμφωνα με μετρήσεις από 93 αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

