Σοκ στη Νέα Υόρκη: Influencer βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της – «Δεν ήταν τυχαία πράξη» λένε οι Αρχές

Η είδηση του θανάτου της Ariela La Langosta έχει προκαλέσει σοκ στη Νέα Υόρκη και συγκίνηση στον κόσμο των social media, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου η 33χρονη influencer με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία είχε χτίσει μια τεράστια κοινότητα θαυμαστών και συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο ράπερ Tekashi 6ix9ine.

Η Ariela Mejia-Polanco, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σε αυτοκινητόδρομο στις 17 Αυγούστου, σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Γουέσττσεστερ στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: Instagram / @ariiela.lalangosta

Όπως ανακοινώθηκε, «η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στον αυτοκινητόδρομο Cross County Parkway την Κυριακή πέθανε από τραύματα από σφαίρες, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το Γραφείο του Ιατροδικαστή της κομητείας Γουέσττσεστερ».

Οι Αρχές διευκρίνισαν πως «ο θάνατός της δεν ήταν τυχαίο περιστατικό» και ότι «η ανθρωποκτονία παραμένει υπό έρευνα από τους ντετέκτιβ της Μονάδας Γενικών Ερευνών. Υποστήριξη παρέχεται από άλλες τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη συνεχιζόμενη έρευνα».

Πηγή: Instagram / @ariiela.lalangosta

Το ανακοινωθέν κατέληγε με τη φράση: «Λόγω της εν εξελίξει έρευνας, δεν δημοσιοποιούνται προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες».


Η Ariela La Langosta είχε περισσότερους από 566.000 followers στο Instagram.

Στο άκουσμα της είδησης, ο Tekashi 6ix9ine έσπευσε να την αποχαιρετήσει δημόσια. Η Ariela είχε πρωταγωνιστήσει στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Wapae», το 2023.

Σε σειρά βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ο ράπερ χαρακτήρισε τη φίλη του «μια τεράστια γυναίκα» και «τη βασίλισσα της Νέας Υόρκης».

Στη συνέχεια έγραψε: «Με υποστήριξες σε όλα», συνοδεύοντας το μήνυμα με το τραγούδι «Obsesión» των Aventura, το οποίο αποκαλούσαν το αγαπημένο τους.

«Αδερφή μου. Η Νέα Υόρκη δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Σε αγάπησα», πρόσθεσε, ενώ αργότερα δημοσίευσε κι άλλα βίντεο της Ariela , γράφοντας στα ισπανικά «Yo te ame» και «Mi nogra», δηλαδή «Σε αγάπησα» και «Η γυναίκα μου».

