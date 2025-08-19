Κατερίνα Λιόλιου: Απολαμβάνει τα καταγάλανα νερά της θάλασσας – «Είμαι στον παράδεισο μάλλον»

Ένα διάλειμμα από την περιοδεία της κάνει αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Λιόλιου. Η τραγουδίστρια πριν από λίγες ώρες ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο την βλέπουμε να απολαμβάνει τα καταγάλανα νερά της θάλασσας, ενώ θέλησε να υπενθυμίσει στους ακολούθους της το πού θα εμφανιστεί αφού επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Στο Instagram story η Κατερίνα Λιόλιου κολυμπάει στη θάλασσα και από το χαμόγελό της φαίνεται το πόσο της αρέσει το μπάνιο της. Ο ήλιος φαίνεται πως έχει αρχίσει να δύει, κάτι που δημιουργεί μια παραμυθένια ατμόσφαιρα.

Κάποια στιγμή η τραγουδίστρια γυρνάει και κοιτάει την κάμερα που την τραβάει βίντεο. Τότε, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια αναφέρει: «Είμαι στον παράδεισο μάλλον. Σε λίγες ημέρες συνεχίζεται το τουρ κανονικά. Είκοσι δύο του μηνός θα είμαστε στον Θεολόγο και την επόμενη ημέρα θα είμαστε στην Κύπρο στο “Theama”. Άντε τα λέμε».