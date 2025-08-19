Κατερίνα Λιόλιου: Απολαμβάνει τα καταγάλανα νερά της θάλασσας – «Είμαι στον παράδεισο μάλλον»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Λιόλιου
Φωτογραφία: Instagram/katerinalioliouofficial

Ένα διάλειμμα από την περιοδεία της κάνει αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Λιόλιου. Η τραγουδίστρια πριν από λίγες ώρες ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο την βλέπουμε να απολαμβάνει τα καταγάλανα νερά της θάλασσας, ενώ θέλησε να υπενθυμίσει στους ακολούθους της το πού θα εμφανιστεί αφού επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Στο Instagram story η Κατερίνα Λιόλιου κολυμπάει στη θάλασσα και από το χαμόγελό της φαίνεται το πόσο της αρέσει το μπάνιο της. Ο ήλιος φαίνεται πως έχει αρχίσει να δύει, κάτι που δημιουργεί μια παραμυθένια ατμόσφαιρα.

Κάποια στιγμή η τραγουδίστρια γυρνάει και κοιτάει την κάμερα που την τραβάει βίντεο. Τότε, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια αναφέρει: «Είμαι στον παράδεισο μάλλον. Σε λίγες ημέρες συνεχίζεται το τουρ κανονικά. Είκοσι δύο του μηνός θα είμαστε στον Θεολόγο και την επόμενη ημέρα θα είμαστε στην Κύπρο στο “Theama”. Άντε τα λέμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σοκαριστική μελέτη αποκαλύπτει πόσα μικροπλαστικά εισπνέουμε κάθε μέρα – Πού είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Συνεργασία ιδιωτών γιατρών με το ΕΣΥ: Μια «λύση» που δημιουργεί νέες ανισότητες, αδικίες και αδιέξοδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,45% για τον Γενικό Δείκτη

Τσάπαλος: Στόχος είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και να μειώσουμε φόρους

Η Κίνα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει SSD τόσο μικρούς που μοιάζουν με μία καρτα SIM

Τεστ προσωπικότητας: Το λουλούδι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τα κρυφά χαρακτηριστικά σας
περισσότερα
14:03 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου: Τον Σεπτέμβριο η βάπτιση της κόρης της – «Το όνομα θα είναι διπλό»

Την κόρη της ετοιμάζεται να βαπτίσει τον Σεπτέμβριο η Ιωάννα Μαλέσκου, σύμφωνα με τα όσα είπε ...
12:41 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Μελέτης Ηλίας: «Ήταν δύσκολα τα πράγματα στην αρχή, αλλά πλέον νιώθω προνομιούχος»

Ο Μελέτης Ηλίας έχει μία επιτυχημένη πορεία 20 περίπου ετών στον χώρο της υποκριτικής. Μπορεί ...
11:17 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε», λέει ο δικηγόρος του

Το πρωί της Δευτέρας (18/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από την δημόσια ψυχιατρική κλινι...
10:42 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έλαβε χυδαίο μήνυμα στο Instagram – Η απάντησή της

Ένα χυδαίο σχόλιο έλαβε την Δευτέρα (18/8) το πρωί η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο Instagram προφίλ ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο