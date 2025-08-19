Μελέτης Ηλίας: «Ήταν δύσκολα τα πράγματα στην αρχή, αλλά πλέον νιώθω προνομιούχος»

Ο Μελέτης Ηλίας έχει μία επιτυχημένη πορεία 20 περίπου ετών στον χώρο της υποκριτικής. Μπορεί να έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την αγαπημένη σειρά «Το Σόι Σου», που προβλήθηκε στον ALPHA από το 2014 μέχρι και το 2019, και φέτος θα επιστρέψει με νέα επεισόδια, ωστόσο πριν από την εμφάνισή του στην τηλεόραση έπαιξε σε πολλές παραστάσεις στο θέατρο.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο «Enjoy» μίλησε για την επαγγελματική ανασφάλεια των ηθοποιών και εξομολογήθηκε πως παρ’ ότι ήταν και για εκείνον δύσκολα τα πράγματα στην αρχή της καριέρας του, πλέον νιώθει προνομιούχος.

Μέσα σε αυτή την οικονομική ακρίβεια, τη συνεχή κρίση, πόσο δύσκολο έχει γίνει το επάγγελμα του ηθοποιού;

Η επαγγελματική ανασφάλεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό της δουλειάς του ηθοποιού. Αυτό από το 2010 και μετά έχει ενταθεί περισσότερο. Πλέον ανά τέσσερις μήνες οι ηθοποιοί αναζητούν εργασία ξανά και ξανά.

Υπάρχει τρομερή ανεργία στον καλλιτεχνικό χώρο. Κακά τα ψέματα, όταν βγαίνουν από τις δραματικές σχολές πάνω από 400 ηθοποιοί κάθε χρόνο, φανταστείτε τι γίνεται γύρω μας. Πόσο δύσκολο είναι για τα νέα παιδιά να βρουν δουλειά ως ηθοποιοί.

Από τη μεριά μου, ωστόσο, στάθηκα τυχερός, μπορεί να ήταν δύσκολα και για μένα τα πράγματα στην αρχή, αλλά νιώθω πλέον προνομιούχος, γιατί έχω παίξει και σε πολύ καλές και επιτυχημένες σειρές μυθοπλασίας και σε ωραία θεατρικά έργα, αλλά και σε εξαιρετικές κινηματογραφικές ταινίες.

Πάντα προσπαθώ να έχω δουλειά και στο θέατρο και στην τηλεόραση, να υπάρχει μια εναλλακτική διέξοδος, αν κάτι δεν πάει καλά, καθώς τα έξοδα τρέχουν, έχεις παιδιά, οικογένεια, υποχρεώσεις.