Μελέτης Ηλίας: «Ήταν δύσκολα τα πράγματα στην αρχή, αλλά πλέον νιώθω προνομιούχος»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μελέτης Ηλίας
Φωτογραφία: Instagram/meletis_ilias

Ο Μελέτης Ηλίας έχει μία επιτυχημένη πορεία 20 περίπου ετών στον χώρο της υποκριτικής. Μπορεί να έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την αγαπημένη σειρά «Το Σόι Σου», που προβλήθηκε στον ALPHA από το 2014 μέχρι και το 2019, και φέτος θα επιστρέψει με νέα επεισόδια, ωστόσο πριν από την εμφάνισή του στην τηλεόραση έπαιξε σε πολλές παραστάσεις στο θέατρο.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο «Enjoy» μίλησε για την επαγγελματική ανασφάλεια των ηθοποιών και εξομολογήθηκε πως παρ’ ότι ήταν και για εκείνον δύσκολα τα πράγματα στην αρχή της καριέρας του, πλέον νιώθει προνομιούχος.

Μέσα σε αυτή την οικονομική ακρίβεια, τη συνεχή κρίση, πόσο δύσκολο έχει γίνει το επάγγελμα του ηθοποιού;

Η επαγγελματική ανασφάλεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό της δουλειάς του ηθοποιού. Αυτό από το 2010 και μετά έχει ενταθεί περισσότερο. Πλέον ανά τέσσερις μήνες οι ηθοποιοί αναζητούν εργασία ξανά και ξανά.

Υπάρχει τρομερή ανεργία στον καλλιτεχνικό χώρο. Κακά τα ψέματα, όταν βγαίνουν από τις δραματικές σχολές πάνω από 400 ηθοποιοί κάθε χρόνο, φανταστείτε τι γίνεται γύρω μας. Πόσο δύσκολο είναι για τα νέα παιδιά να βρουν δουλειά ως ηθοποιοί.

Από τη μεριά μου, ωστόσο, στάθηκα τυχερός, μπορεί να ήταν δύσκολα και για μένα τα πράγματα στην αρχή, αλλά νιώθω πλέον προνομιούχος, γιατί έχω παίξει και σε πολύ καλές και επιτυχημένες σειρές μυθοπλασίας και σε ωραία θεατρικά έργα, αλλά και σε εξαιρετικές κινηματογραφικές ταινίες.

Πάντα προσπαθώ να έχω δουλειά και στο θέατρο και στην τηλεόραση, να υπάρχει μια εναλλακτική διέξοδος, αν κάτι δεν πάει καλά, καθώς τα έξοδα τρέχουν, έχεις παιδιά, οικογένεια, υποχρεώσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σοκαριστική μελέτη αποκαλύπτει πόσα μικροπλαστικά εισπνέουμε κάθε μέρα – Πού είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Συνεργασία ιδιωτών γιατρών με το ΕΣΥ: Μια «λύση» που δημιουργεί νέες ανισότητες, αδικίες και αδιέξοδα

Αττική: 21 έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες για τον πολιτισμό – Τι δήλωσαν Μενδώνη και Χαρδαλιάς

Παπασταύρου: Στην Αμοργό για να επισκεφθεί σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Τι σημαίνει η φράση «κατά μείζονα λόγον» και από πού προέρχεται

Ερευνητές προβλέπουν τις τοπολογικές ιδιότητες των κβαντικών υγρών σπιν με χρήση πλεγμάτων ατόμων Rydberg
περισσότερα
11:17 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε», λέει ο δικηγόρος του

Το πρωί της Δευτέρας (18/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από την δημόσια ψυχιατρική κλινι...
10:42 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έλαβε χυδαίο μήνυμα στο Instagram – Η απάντησή της

Ένα χυδαίο σχόλιο έλαβε την Δευτέρα (18/8) το πρωί η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο Instagram προφίλ ...
09:48 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τζόαν Κόλινς: Με λευκό ολόσωμο μαγιό στις διακοπές της

Στη Νότια Γαλλία βρίσκεται η Τζόαν Κόλινς, όπου απολαμβάνει το καλοκαίρι της. Η σπουδαία Αγγλί...
08:44 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Δανάη Μπάρκα: Ανταλλάζει φαγητά με την γειτόνισσά της – «Θα φτιάξω αύριο μακαρονόπιτα και θα σας φέρω»

Το μοίρασμα και η ανταλλαγή φαγητού για πολλούς είναι μία κίνηση αγάπης και φροντίδας. Η Δανάη...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο