Μυστήριο με τον θάνατο 22χρονου στην Κόρινθο: Βρέθηκε με τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι μέσα στο σπίτι του

Enikos Newsroom

κοινωνία

ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, να δώσει απαντήσεις, σχετικά με τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου του 22χρονου που μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Κορίνθου, φέροντας τραύματα στο λαιμό από μαχαίρι, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γιατρός του νοσοκομείου Κορίνθου ενημέρωσε ότι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα ένας άνδρας 22 ετών με ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης του περιστατικού απεβίωσε.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 22χρονος βρέθηκε από τον αδελφό του τραυματισμένος μέσα στο σπίτι του στην τοπική κοινότητα Άσσου και στην συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου για την υπόθεση, λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν τον 22χρονο, ενώ πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι, όπου βρέθηκε τραυματισμένος.

10:24 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

