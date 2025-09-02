Ανεβαίνει το θερμόμετρο: Οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε παραβάσεις στο FIR Αθηνών

Κλιμακώνει σταθερά την τακτική των προκλήσεων στο Αιγαίο η Τουρκία, με τις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας να είναι καθημερινές εντός του FIR Αθηνών. Χθες, η Άγκυρα έστειλε δύο οπλισμένα μαχητικά F-16.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Μετά το κρεσέντο των παραβάσεων των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) στο FIR Αθηνών, που επί καθημερινής βάσης πραγματοποιούνται από κατασκοπευτικά αεροσκάφη και UAV, ήρθε η ώρα να κάνουν την εμφάνισή τους και οπλισμένα μαχητικά F-16.

Συγκεκριμένα, χθες, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ και κοινοποίησε στο υπουργείο Εξωτερικών, δύο τουρκικά οπλισμένα μαχητικά F-16 μαζί με 2 κατασκοπευτικά – αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72, του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, προχώρησαν σε συνολικά 4 παραβάσεις των ΚΕΚ του ελληνικού FIR, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανατολικά της Ρόδου.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ «Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική».

Παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου ακόμη και παραμονές Δεκαπενταύγουστου

Όπως επισημαίναμε σε πρόσφατο δημοσίευμα, ακόμη και παραμονές του Δεκαπενταύγουστου οι Τούρκοι προχώρησαν σε 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου αυξάνοντας κατακόρυφα την προκλητικότητα εν σχέσει με το ήσυχο 2024. Παράλληλα οι παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) του FIR Αθηνών είναι καθημερινό φαινόμενο σε συγκεκριμένο σημείο του Αιγαίου, με στρατιωτικές πηγές να επισημαίνουν στο enikos.gr ότι η τουρκική προκλητικότητα κάθε άλλο παρά έχει εκλείψει.

Οπλισμένα τουρκικά μαχητικά για πρώτη φορά ύστερα από 30 μήνες

Τα τουρκικά οπλισμένα μαχητικά έκαναν την εμφάνισή τους στο Αιγαίο για πρώτη φορά μετά από 30 μήνες, στέλνοντας εμφατικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση μετά τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εναντίον της Ελλάδας.

Από το απόλυτο «μηδέν» το 2024 έφτασε στις 152 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) αυξάνοντας κατακόρυφα το θερμόμετρο, φλερτάροντας επικίνδυνα με την ένταση.

Τα στοιχεία για τις τουρκικές παραβάσεις

Μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2025 η Τουρκία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον αριθμό παραβάσεων των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) του FIR Αθηνών, φτάνοντας τις 472 μέχρι και την 1 Σεπτεμβρίου, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο κίνδυνος υποτροπής είναι ορατός.

Στο στόχαστρο βρίσκεται αποκλειστικά το νοτιοανατολικό Αιγαίο, από το ύψος νότια της Κάσου – Καρπάθου μέχρι το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, στο Καστελλόριζο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, που αναρτώνται μετά την έγκριση από το υπουργείο Εξωτερικών, από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 472 παραβάσεις ΚΕΚ. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλο το 2024 είχαν καταγραφεί 301. Η αύξηση αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό θα φτάσει και ίσως ξεπεράσει το 100% στο τέλος της χρονιάς. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τους πρώτους 8 μήνες οι παραβάσεις των ΚΕΚ ήταν μόλις 88, καταγράφεται συγκριτική αύξηση 700%.

Η πλειοψηφία των παραβιάσεων του ΕΕΧ αφορά την περιοχή ανατολικά της Ρόδου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εναέριος Χώρος της Ελλάδας ορίζεται στα 10 μίλια από τις ακτές. Μόνο την Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025, σημειώθηκαν 3 παραβιάσεις, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανατολικά της Ρόδου. Και οι τρεις έγιναν από ένα κατασκοπευτικό – αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, το οποίο «αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, απογειώθηκε από την Κρήτη ζεύγος οπλισμένων μαχητικών F-16.

To σκηνικό επαναλήφθηκε και στις 13 Αυγούστου, παραμονές της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με 3 παραβιάσεις του ΕΕΧ από ένα κατασκοπευτικό ATR-72, το οποίο αναχαιτίστηκε από δύο οπλισμένα ελληνικά F-16, που είχαν απογειωθεί από την Κρήτη.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εξωτερικών και αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, η παραβίαση εναερίου χώρου αφορά στην άνευ αδείας πτήση αεροσκάφους άλλου κράτους σε ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο.

Σε εγρήγορση το Πεντάγωνο για την τουρκική προκλητικότητα

Παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας λαμβάνει κατεξοχήν χώρα όταν αεροσκάφος εισέρχεται στο FIR (Flight Information Region) Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσεως, ήτοι κατά παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Ο συντονισμός των πτήσεων, τόσο των πολιτικών όσο και των στρατιωτικών αεροσκαφών, σε διεθνή εναέριο χώρο είναι απαραίτητος για ασφαλή διεξαγωγή της εναέριας κυκλοφορίας και συνίσταται στην ανταλλαγή κάθε πληροφορίας περί των πτήσεων σε μία περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προβλεπόμενη από τον ICAO (International Civil Aviation Organization) υποβολή των πληροφοριών πτήσεων υπό τη μορφή του σχεδίου πτήσης (Flight Plan).

Στο «ελληνικό πεντάγωνο», στο Στρατόπεδο Παπάγου παρακολουθούν με προσοχή την εξελισσόμενη τουρκική δραστηριότητα από αέρος και βρίσκονται σε εγρήγορση για κάθε πιθανό σενάριο.