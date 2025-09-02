Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 10 ανθρώπους θα βρει τον σκίουρο σε 5 δευτερόλεπτα

Enikos Newsroom

timeout

Οπτική ψευδαίσθηση

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσουν αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις τον αριθμό «0» σε 8 δευτερόλεπτα

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε μία γυναίκα που φυτεύει στον κήπο της. Κάπου βρίσκεται ένας σκίουρος. Μπορείτε να τον εντοπίσετε σε μόλις 5 δευτερόλεπτα;

Κοιτάξτε την εικόνα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και προσπαθήστε να ψάξετε για πράγματα που φαίνονται περίεργα. Σαρώστε κάθε σπιθαμή της εικόνας και δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχετε 5 δευτερόλεπτα για να βρείτε τον σκίουρο.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 10 ανθρώπους θα βρει το πάντα σε 10 δευτερόλεπτα

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τα 5 βιβλία σε 5 δευτερόλεπτα

Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας.

Οι οφθαλμαπάτες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα παιδιά. Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική. Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της προσοχής των παιδιών.

Η λύση για την οπτική ψευδαίσθηση

Ο χρόνος σας τελείωσε! Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να βρουν τον σκίουρο. Όσοι δεν μπόρεσαν να τον εντοπίσουν, μπορούν να δουν τη λύση παρακάτω.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τεστ οπτικής ψευδαίσθησης: Βρείτε το κρυμμένο άλογο στη φωτογραφία με τον ελέφαντα – Αν έχετε υψηλό IQ θα το βρείτε σε 10 δ...

Το σαγηνευτικό άρωμα της Κλεοπάτρας που μπορεί να προάγει τον ύπνο, να βελτιώσει τη διάθεση και να μειώσει τους κολικούς

Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε τη μεσαία τάξη και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

Νέο εξαιρετικά λεπτό ολογραφικό σύστημα από την Meta και το Stanford φέρνει την επανάσταση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:30 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025: Λέοντες, η καρδιά σας απαιτεί προσοχή

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα...
21:00 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί σε 5 συγκεκριμένες ημέρες οποιουδήποτε μήνα

Πιθανότατα σας έχουν πει κάποια στιγμή στη ζωή σας ότι όλοι είναι ξεχωριστοί. Οι περισσότεροι ...
20:01 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Πρώην αεροσυνοδός αποκαλύπτει το μόνο πράγμα που δεν θα έκανε ποτέ εάν καθόταν σε αεροπλάνο

Όλοι όσοι ταξιδεύουν με αεροπλάνο, έχουν αναρωτηθεί πόσο καθαρό είναι το περιβάλλον γύρω τους....
17:09 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Είναι από τις πιο γνωστές

Όταν κοιτάζεις παλιές φωτογραφίες της Αθήνας καταλαβαίνεις πόσο έχει αλλάξει η πρωτεύουσα. Μιλ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix