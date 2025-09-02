Μητροπολίτης Μαρώνειας: Η Θράκη δεν είναι διακοσμητική κορδέλα στα λόγια των υπουργών

Την έντονη αντίδραση και διαμαρτυρία του σχετικά με την «αδικία» που βιώνει η Κομοτηνή εξέφρασε σε δήλωσή του ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, κ. Παντελεήμων.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην απόφαση της κυβέρνησης να μην την συμπεριλάβει στον αρχικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της και μεταξύ άλλων τόνισε ότι «η Θράκη δεν είναι διακοσμητική κορδέλα στα λόγια των υπουργών».

Ολόκληρη η δήλωση του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη:

«Με βαθύτατη λύπη, αλλά και με δίκαιη αγανάκτηση, πληροφορηθήκαμε την πρωτοφανή και παράλογη απόφαση της Κυβέρνησης να μη συμπεριλάβει την Κομοτηνή στον αρχικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά τη δεύτερη αναπτυξιακή φάση. Συνιστά μια πράξη προσβολής προς τον Τόπο και τον Λαό μας· μια πράξη που μαρτυρεί, δυστυχώς, περιφρόνηση προς τους ακρίτες της Θράκης, οι οποίοι για δεκαετίες ακούνε μεγάλα λόγια περί «στρατηγικής σημασίας» και «εθνικής προτεραιότητας», αλλά στην πράξη μένουν πάντα στο περιθώριο. Είναι απορίας άξιον πώς μπορεί να μιλά κανείς για δίκαιη ανάπτυξη, όταν μια ακριτική πόλη, που σηκώνει καθημερινά το βάρος των ιδιαιτεροτήτων και των δυσκολιών της, τοποθετείται στο περιθώριο της κρατικής μέριμνας και ανάπτυξης. Κάποιοι, ίσως, θεωρούν πως η Κομοτηνή μπορεί να αρκείται σε ψίχουλα. Όμως οι άνθρωποί μας δεν ζητούν ελεημοσύνη· ζητούν δικαιοσύνη. Δεν επιζητούν χάρη· απαιτούν ίση μεταχείριση.

Δεν μπορεί η ανάπτυξη να μοιράζεται σαν προνόμιο στους λίγους εκλεκτούς και η Ροδόπη να παραμένει αιώνια στη γωνία, να ακούει βαρύγδουπες δηλώσεις χωρίς αντίκρισμα. Η Εκκλησία, που ζει καθημερινά δίπλα στον Λαό και γνωρίζει εκ των έσω τις δυσκολίες του, δεν μπορεί να σιωπήσει μπροστά σε μια τέτοια αδικία. Η Κομοτηνή αιμορραγεί: οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, η οικονομία στενάζει, η κοινωνία αγωνιά. Και αντί να στηριχθεί με θάρρος και όραμα, υποβαθμίζεται ακόμη μία φορά, λες και είναι ανεπιθύμητο παιδί σε μια πολιτεία που μοιράζει τα δώρα της μεροληπτικά. Η κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει πως η Θράκη δεν είναι διακοσμητική κορδέλα στα λόγια των υπουργών· είναι ζωντανός οργανισμός, ευαίσθητος και ευάλωτος, που χρειάζεται ειδική φροντίδα για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Η μη ένταξη της Κομοτηνής στο πρώτο επίπεδο του αναπτυξιακού νόμου είναι σφάλμα βαρύ και οφείλει να διορθωθεί άμεσα.

Αλλιώς, κάθε αναφορά σε «εθνική στρατηγική», σε «στήριξη της περιφέρειας» και σε «ισόρροπη ανάπτυξη» δεν είναι παρά κούφια λόγια, άδειες καμπάνες που ηχούν μόνο για προεκλογική χρήση. Δηλώνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ότι δεν θα σιωπήσουμε. Η τοπική Εκκλησία θα σταθεί, όπως παγίως πράττει, στο πλευρό του λαού, θα υψώσει φωνή και θα απαιτήσει ισότητα και δικαιοσύνη. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε μια πολιτική που οδηγεί την πόλη και τον νομό σε μαρασμό. Η ιστορία κρίνει τους πάντες· κι εμείς οφείλουμε σήμερα να μιλήσουμε καθαρά: η Κομοτηνή δεν είναι επαρχία δεύτερης κατηγορίας, αλλά καρδιά της Θράκης και ζωντανό κομμάτι της πατρίδας μας».