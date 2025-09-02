Πάτρα: Απολογείται σήμερα ο 46χρονος μοτοσικλετιστής, την ώρα που θα κηδεύεται η γιαγιά που έσωσε την 7χρονη

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει σήμερα (02/09) στις 11:00 το πρωί, ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε και σκότωσε την 85χρονη που έγινε «ασπίδα» με το σώμα της, για να σωθεί η 7χρονη Μαρία, η οποία τραυματίστηκε.

Το μεσημέρι της Δευτέρας ο ασυνείδητος οδηγός βρέθηκε στα Δικαστήρια της Πάτρας, όπου το ορίστηκε αυτεπάγγελτα δικηγόρος και εν συνεχεία πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του tempo24 ο 46χρονος θα έχει και τη νομική στήριξη από δικηγόρο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα που θα απολογείται στον ανακριτή, η Πάτρα θα αποχαιρετά την ηρωίδα γιαγιά, καθώς στον Άγιο Γεράσιμο θα τελεσθεί η κηδεία της, στην γειτονιά που ζούσε δεκαετίες και όλοι την γνώριζαν.

Στο μεταξύ στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο παραμένει το 7χρονο κοριτσάκι που σώθηκε χάρις στην αυτοθυσία της 85χρονης που έκανε «ασπίδα» το κορμί της για να την προστατεύσει.

Ο πατέρας της μιλώντας στο tempo24 βουρκωμένος ζητά απαντήσεις για το τραγικό τροχαίο, λέγοντας πως θα περίμενε να δείξει έστω μια στιγμή ανθρωπιάς ο οδηγός της μηχανής και να ζητήσει να μάθει για την κατάσταση της κόρης του, που έχει κατάγματα και μώλωπες. «Ούτε ένα συγγνώμη δεν κατάφερε να ψελλίσει για το κακό που έκανε», ανέφερε ο Γιώργος Κωστούρος, προσθέτοντας πως αυτό που περιμένει είναι η προφυλάκιση του 46χρονου.