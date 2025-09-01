Πάτρα: Γνώριμος των αρχών ο 46χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε την 86χρονη – Είχε εκτίσει ποινές για ναρκωτικά και κλοπές

Πλούσιο ποινικό παρελθόν έχει ο 46χρονος οδηγός της μηχανής στην Πάτρα, που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και σκότωσε μια 86χρονη γυναίκα, η οποία έγινε «ασπίδα» για ένα 7χρονο παιδί.

Το δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ έχει βυθίσει στη θλίψη τη γειτονία όπου έμενε η 86χρονη κυρία Τιτίκα. Η γυναίκα είχε βγάλει για βόλτα το κοριτσάκι κι όταν πήγαν να περάσει το δρόμο, τότε η μηχανή με ταχύτητα έπεσε πάνω τους. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία ο 46χρονος φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και να έπεσε πάνω στη γιαγιά και στην ανήλικη.

Η 86χρονη μετέτρεψε το σώμα της σε ασπίδα προκειμένου να προστατέψει το κοριτσάκι. Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στα χέρια και στα πόδια, εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Για το δυστύχημα η μικρή θυμάται ελάχιστα πράγματα και νομίζει ότι όλα ήταν ένα άσχημο όνειρο. Παράλληλα, ρωτά συνεχώς για την ηλικιωμένη, όμως δεν της έχουν πει ότι έχει φύγει από την ζωή, όπως είπε σε δηλώσεις του ο πατέρας του κοριτσιού, συγκινημένος για την πράξη αυτοθυσίας της 86χρονης.

Πρόκειται για την Αφροδίτη Βασιλοπούλου, ή αλλιώς «γιαγιά Τιτίκα». Η πίσω πλευρά του σπιτιού της επικοινωνούσε με το μπαλκόνι της οικογένειας της 7χρονης και γι’ αυτό είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους σχέση οικειότητας. Ως ένδειξη σεβασμού, οι γείτονες της ηλικιωμένης άφησαν λίγα λουλούδια στην πόρτα της. Μιλώντας στην ΕΡΤ τη χαρακτήρισαν ως δραστήρια, έξυπνη, φιλότιμη, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλειά της.

Γνώριμος των αρχών ο 46χρονος οδηγός

Ο 46χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα Πατρών από τον οποίο ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο οδηγός της μηχανής που διαμένει μόνιμα στην Πάτρα, είναι παλιός γνώριμος των αστυνομικών αρχών. Αποφυλακίστηκε το 2013, ενώ έχει εκτίσει ποινές για ναρκωτικά και κλοπές.

Ο 46χρονος είχε μείνει για δύο χρόνια στη φυλακή.