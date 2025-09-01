Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 46χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και σκότωσε την 86χρονη – Αύριο η κηδεία της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα οδηγός μηχανής

Στα δικαστήρια της Πάτρας οδηγήθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9), προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή, ο οδηγός της μηχανής που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και σκότωσε στην Πάτρα μια 86χρονη γυναίκα, η οποία έγινε «ασπίδα» για ένα 7χρονο παιδί.

Ο 46χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί στις 11:00 το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο οδηγός της μηχανής, για τον οποίο ορίστηκε αυτεπάγγελτα δικηγόρος υπεράσπισης, καλείται να δώσει εξηγήσεις για το θανατηφόρο τροχαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει δεν αντιλήφθηκε πώς συνέβη το δυστύχημα.

Οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές, ωστόσο, μαρτυρίες φέρονται να αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής πέρασε με κόκκινο και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Η 86χρονη μαζί με το 7χρονο κορίτσι είχαν πάει στο νότιο πάρκο της πόλης για βόλτα. Όταν είδε τη μοτοσικλέτα να κινείται κατά πάνω τους, έσπρωξε το κοριτσάκι και μπήκε μπροστά, βάζοντας ως «ασπίδα» το σώμα της για να το σώσει.

Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στα χέρια και στα πόδια, εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Για το δυστύχημα η μικρή θυμάται ελάχιστα  πράγματα και νομίζει ότι όλα ήταν ένα άσχημο όνειρο. Παράλληλα, ρωτά συνεχώς για την ηλικιωμένη, όμως δεν της έχουν πει ότι έχει φύγει από την ζωή, όπως είπε σε δηλώσεις του ο πατέρας του κοριτσιού, συγκινημένος για την πράξη αυτοθυσίας της 86χρονης.

Πρόκειται για την Αφροδίτη Βασιλοπούλου, ή αλλιώς «γιαγιά Τιτίκα». Η πίσω πλευρά του σπιτιού της επικοινωνούσε με το μπαλκόνι της οικογένειας της 7χρονης και γι’ αυτό είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους σχέση οικειότητας.

Ως ένδειξη σεβασμού, οι γείτονες της ηλικιωμένης άφησαν λίγα λουλούδια στην πόρτα της. Μιλώντας στην ΕΡΤ τη χαρακτήρισαν ως δραστήρια, έξυπνη, φιλότιμη, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλειά της.

Η κηδεία της 86χρονης θα γίνει αύριο.

13:28 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

13:16 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

13:09 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

12:56 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

