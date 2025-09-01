Τροχαίο στην Πάτρα: Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο οδηγός της μηχανής που «θέρισε» την ηλικιωμένη και τραυμάτισε την 7χρονη Μαρία

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Τροχαίο στην Πάτρα

Σήμερα αναμένεται να περάσει την πόρτα του ανακριτή για να απολογηθεί ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 85χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και την 7χρονη, που μαζί της επιχείρησε να διασχίσει την παραλιακή οδό της Ακτής Δυμαίων, στην Πάτρα.

Στον οδηγό της μηχανής έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο 46χρονος διαμένει στην Αθήνα, ωστόσο, είχε έλθει, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, στην Πάτρα προκειμένου να επισκεφθεί την αδελφή του.

Τροχαίο στην Πάτρα: Η άτυχη 85χρονη

Στο μεταξύ παραμένει για τρίτη ημέρα στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο η 7χρονη Μαρία καθώς έχει κατάγματα και τραύματα σε ολόκληρο το σώμα της. Η μικρή σώθηκε από την αυτοθυσία της “γιαγιάς Τιτίκας” , όπως την έλεγε, όταν ουσιαστικά η ηλικιωμένη γυναίκα έκανε το σώμα της ανθρώπινη ασπίδα βλέποντας την μηχανή να έρχεται κατά πάνω τους.

Αύριο Τρίτη θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία της 85χρονης, που έχει δύο παιδιά και τέσσερα εγγόνια.

Τροχαίο στην Πάτρα: Συγκλονίζει ο πατέρας της Μαρίας – «Το παιδί μου λέει “μπαμπά ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω”»

Ο πατέρας της μικρής, Γιώργος Κωστούρος, μιλώντας στο OPEN το Σαββατοκύριακο, περιέγραψε την κατάσταση της κόρης του. Όπως ανέφερε, η μικρή έχει υποστεί κατάγματα σε χέρια, πόδια, στην αριστερή πλευρά αλλά και στον αυχένα, ενώ η ψυχολογική της κατάσταση είναι εξίσου εύθραυστη.

«Υποφέρει, πονάει και κλαίει γιατί δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Το μόνο που μου λέει είναι “μπαμπά, ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω”. Με την ηλικιωμένη μας χωρίζουν 15 μέτρα μπαλκόνι με μπαλκόνι. Την ξέραμε 15-17 χρόνια. Ήρθε την Παρασκευή, λίγο πριν από τις 9, μου χτύπησε το θυροτηλέφωνο και μου είπε “Γιώργο, θέλω να πάρω τη Μαρία στο πάρκο”. Μισή ώρα πριν, η Μαρία έλεγε πως ήθελε να πάει σε εκείνη να παίξει», περιέγραψε ο πατέρας.

Λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ, η οικογένεια ενημερώθηκε από τραυματιοφορέα του ΕΚΑΒ ότι είχε σημειωθεί σοβαρό ατύχημα. «Πήγαμε στο Καραμανδάνειο και είδαμε το παιδί μας μέσα στα αίματα, να πονάει και να κλαίει. Η γυναίκα μου είχε χάσει τα λογικά της, κι εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Την έβαλαν αμέσως για εξετάσεις, χωρίς να μπορώ να την ακολουθήσω», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο:

09:13 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

