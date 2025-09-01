Το πακέτο για τις αυξήσεις του 2026

Τα οφέλη που θα προκύψουν από τη μείωση των φόρων αλλά και από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 2.000.000 συνταξιούχους, 700.000 δημοσίους υπαλλήλους, όλους τους μισθωτούς, τους κατ’ επάγγελμα αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για όσους υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στην Πυροσβεστική και στο Λιμενικό, με στόχο οι απολαβές τους να ευθυγραμμιστούν με εκείνες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αμεσες και έμμεσες αυξήσεις στα εισοδήματα εκατομμυρίων μισθωτών και συνταξιούχων φέρνει το 2026. Τα εισοδήματα θα ενισχυθούν από τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και τη μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου που θα προκύψει από τη νέα φορολογική κλίμακα η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον προσεχή Ιανουάριο. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση αναμένεται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, να προχωρήσει σε ολική αναμόρφωση των υφιστάμενων συντελεστών και κλιμακίων, εκτιμάται ότι θα περιοριστεί ή και θα μηδενιστεί η διαφορά ανάμεσα στην αύξηση του μέσου εισοδήματος και την αύξηση του φόρου που προκαλείται λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, δίνοντας ανάσες στους φορολογουμένους.

Στους κερδισμένους της νέας χρονιάς θα είναι οι οικογένειες με παιδιά και κυρίως οι πολύτεκνοι με την κυβέρνηση να εστιάζει στην ουσιαστική ενίσχυσή τους μέσω σημαντικών φοροελαφρύνσεων. Πριν από την έλευση του 2026, συγκεκριμένα τον προσεχή Οκτώβριο σχεδιάζεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο των ενστόλων που αναμένεται να επεκταθεί και στα Σώματα Ασφαλείας. Το μισθολόγιο προβλέπει αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έως και 20%.

Συντάξεις

Οι συντάξεις δύο εκατομμυρίων δικαιούχων εκτιμάται ότι θα αυξηθούν το 2026 κατά 2,6% με βάση τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, από τον υπολογισμό των οποίων προκύπτει το ποσοστό αύξησης. Οι αυξήσεις θα αφορούν τόσο την εθνική όσο και την ανταποδοτική σύνταξη. Ωστόσο οι ωφελημένοι αναμένεται να διευρυνθούν με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Σε αυτή την περίπτωση περίπου 600.000 συνταξιούχοι που δεν έχουν λάβει αύξηση από το 2023 και μετά, θα λάβουν για πρώτη φορά αυξήσεις από 12 έως και 55 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς. Χιλιάδες είναι οι συνταξιούχοι που διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά και θα χρειαστούν ακόμα και δέκα χρόνια για να συμψηφίσουν την προσωπική διαφορά με τις ετήσιες λογιστικές αυξήσεις και να τεθούν κάτω από την ομπρέλα των πραγματικών αυξήσεων στην τσέπη. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η προσωπική διαφορά συμψηφίζεται με τις εκάστοτε αυξήσεις έως ότου το ποσό της προσωπικής διαφοράς μηδενιστεί.

Κατώτατος

Νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από τα 880 ευρώ, που ισχύουν σήμερα, στα 911 έως 920 ευρώ, θα ενεργοποιηθεί από τον Απρίλιο του 2026. Θα είναι η έκτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού στην οποία προχωρά η κυβέρνηση. Εάν η αύξηση κλειδώσει στα 920 ευρώ, περίπου 575.000 εργαζόμενοι θα λάβουν 40 ευρώ τον μήνα μεικτά, που μεταφράζεται σε περίπου 560 ευρώ ετησίως με δεδομένο ότι καταβάλλονται 14 μισθοί. Ευνοημένοι θα είναι και όσοι συμπληρώσουν τριετία μέσα στο 2026, καθώς θα λάβουν αύξηση 10%. Στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει το 2027 στα 950 ευρώ μεικτά. Με την αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρονται ανοδικά 19 επιδόματα διαφορετικών κατηγοριών, όπως αυτά της μητρότητας, του γάμου, της γονικής άδειας, της ανεργίας κ.λπ. Από το 2028, ο κατώτατος μισθός θα αυξάνεται αυτόματα με μαθηματικό τύπο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν αντικειμενικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας.

Δημόσιο

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό θα επηρεάσει και τους μισθούς στο Δημόσιο. Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που η αύξηση του κατώτατου μισθού επεκτάθηκε στο Δημόσιο και αποτέλεσε το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο για δημοσίους υπαλλήλους. Οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθούν οριζοντίως, ανεξαρτήτως βαθμίδας και ειδικότητας, ανάλογα με το ποσό αύξησης του κατώτατου μισθού. Επίσης, αναμένεται επέκταση των κινήτρων παραγωγικότητας. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τους ενστόλους και τα Σώματα Ασφαλείας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μισθοί των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού θα ευθυγραμμιστούν με τις αυξήσεις που θα δοθούν στους ενστόλους.

Συλλογικές συμβάσεις

Νέο νόμο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που θα περιλαμβάνει κίνητρα για αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογική σύμβαση, ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας με βούληση να ενεργοποιηθεί από το 2026. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστούν καλύτεροι μισθοί για τους χαμηλόμισθους εργαζομένους, βάσει της κοινοτικής οδηγίας 2022/2041 για επαρκείς μισθούς. Σήμερα το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογική σύμβαση ανέρχεται σε 20%, καθώς πολλές κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις έχουν λήξει χωρίς να έχουν ακόμη ανανεωθεί, ενώ αρκετές που είναι ακόμη σε ισχύ, δεν έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές. Το σχέδιο μπορεί να επιτευχθεί με άρση των περιορισμών που ισχύουν στην υπογραφή κλαδικών συμβάσεων και την επέκταση και την κήρυξή τους ως υποχρεωτικών.

Φορολογική κλίμακα

Μόνιμες μειώσεις φόρων που οδηγούν σε έμμεση ενίσχυση των εισοδημάτων φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν σκέψεις για αναδρομική εφαρμογή των αλλαγών από τα εισοδήματα του 2025, τα οποία θα φορολογηθούν το 2026, ώστε το όφελος των φοροελαφρύνσεων να είναι άμεσα αισθητό όχι μόνο στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους, μέσω της μειωμένης παρακράτησης φόρου από τις αποδοχές του 2026, αλλά και στους αυτοαπασχολουμένους και στους αγρότες μέσω των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που θα λάβουν για τις δηλώσεις των εισοδημάτων του 2025. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι αυξήσεις που θα δοθούν στον ονομαστικό μισθό ή στην ονομαστική σύνταξη δεν θα οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση του φόρου εισοδήματος, αλλά αντίθετα το όφελος θα αποτυπωθεί στην τσέπη του φορολογουμένου.

Ετσι θα λάβει σάρκα και οστά η προσπάθεια βελτίωσης του πραγματικού εισοδήματος των Ελλήνων. Οι μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων που θα προκύψουν από την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας θα καλύπτουν σχεδόν όλους τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα από το ισχύον σήμερα βασικό αφορολόγητο όριο των 8.632 ευρώ, καθώς και τους αυτοαπασχολουμένους με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αμετάβλητος θα μείνει ο κατώτατος συντελεστής 9%, ενώ από εκεί και πέρα θα υπάρξουν αλλαγές τόσο στα κλιμάκια όσο και στις κλίμακες εισοδήματος. Ο ανώτατος συντελεστής 44%, που σήμερα ισχύει για εισοδήματα πάνω από 40.001 ευρώ, θα επιβάλλεται σε εισοδήματα από 50.000 ευρώ ή 55.000 ευρώ και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι ενισχύσεις, μικρές ή μεγαλύτερες θα έχουν όσοι έχουν εισοδήματα από 10.000 έως και 50.000 ευρώ και συνθέτουν τη λεγόμενη μεσαία τάξη.

Οι οικογένειες με παιδιά αναμένεται να είναι οι πιο ευνοημένες των φορολογικών ελαφρύνσεων της ΔΕΘ, αφού η κυβέρνηση δρομολογεί την αύξηση της έκπτωσης φόρου για τη συγκεκριμένη κατηγορία για να ενισχύσει το εισόδημά τους από την 1η/1/2026. Θεωρείται δεδομένη η αύξηση στις εκπτώσεις φόρων για τους εργαζομένους με παιδιά που αναμένεται να είναι πιο γενναιόδωρες για τις πολύτεκνες οικογένειες, ήτοι όσες έχουν από τέσσερα παιδιά και πάνω. Ο λόγος έχει να κάνει με το δημογραφικό που χαρακτηρίζεται ως το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια η χώρα μας. Ελαφρύνσεις αναμένεται να φέρει και η μεσοσταθμική μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%. Η μείωση αυτή θα προκαλέσει σημαντικές φοροελαφρύνσεις σε περισσότερους από 1,2 εκατ. μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοαπασχολουμένους με χαμηλά ετήσια εισοδήματα, οι οποίοι πέφτουν κάθε χρόνο στις παγίδες υπερφορολόγησης που προκαλούν τα τεκμήρια της εφορίας. Βελτιώσεις θα υπάρξουν και στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.

