Βίντεο: Περιπέτεια για γατούλα που έπεσε σε πισίνα – Πώς σώθηκε

Enikos Newsroom

διεθνή

ΠΙΣΙΝΑ ΓΑΤΑ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστεί μια γάτα που έζησε μια σύντομη μεν, τρομακτική δε εμπειρία.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας κατοικίας, η γάτα βρίσκεται στην άκρη  πισίνας και στην προσπάθειά της να παίξει με το νερό πέφτει μέσα.

Αρχικά το συμπαθές τετράποδο φαίνεται να πανικοβάλλεται και προσπαθεί με σπασμωδικές κινήσεις να βγει γρήγορα από το νερό.

Κάνει πολλές προσπάθειες να γαντζωθεί από τις άκρες της πισίνας, κάτι που λόγω του νερού είναι αδύνατο και παραμένει στο νερό.

Έπειτα από λίγο, το γλυκύτατο αιλουροειδές φαίνεται να συνειδητοποιεί ότι η πισίνα διαθέτει… σκαλιά και ατάραχη τα ανεβαίνει για να βγει τελικά έξω και να δώσει αίσιο τέλος στην σύντομη περιπέτειά της.

