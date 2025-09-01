Κορωπί: Κατασβέστηκε φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κίτσι

Enikos Newsroom

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (1/9) στην Πυροσβεστική για φωτιά στην περιοχή Κίτσι στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη προς το παρόν αιτία σε χαμηλή βλάστηση αντιμετωπίστηκε σχεδόν άμεσα και κατασβέστηκε πλήρως.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Για το συμβάν διενεργεί προανάκριση το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής

