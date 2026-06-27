Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό κι έναν τραυματία – Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά

Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας - Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 42χρονου οδηγού του ενός οχήματος και τον τραυματισμό του 41χρονου οδηγού του δεύτερου. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας – Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.
  • Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο 41χρονος οδηγός του δεύτερου.
  • Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας – Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 18:45, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο 41χρονος οδηγός του δεύτερου.

Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

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