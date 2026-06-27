Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό κι έναν τραυματία – Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά

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Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας – Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 18:45, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο 41χρονος οδηγός του δεύτερου.

Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.