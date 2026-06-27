Ρώμη: 80 χρόνια ιστορίας για τη Vespa και μεγάλη γιορτή με χιλιάδες αναβάτες στο κέντρο της πόλης

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του ιταλικού τρόπου ζωής και της παγκόσμιας pop κουλτούρας, η θρυλική Vespa, γιόρτασε τα 80α της γενέθλια με μια εντυπωσιακή, θορυβώδη και γεμάτη χρώμα παρέλαση στους δρόμους της Ρώμης. Χιλιάδες αναβάτες από κάθε γωνιά του πλανήτη κατέκλυσαν την ιταλική πρωτεύουσα, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο σε μια απέραντη γιορτή της αυτοκίνησης και του ελεύθερου πνεύματος.



Παρά τον καυτό καλοκαιρινό καύσωνα, οι «Vespisti» (οι φανατικοί φίλοι του σκούτερ) διέσχισαν ακόμα και δρόμους που υπό κανονικές συνθήκες είναι κλειστοί για την ιδιωτική κυκλοφορία. Το χαρακτηριστικό βουητό των κινητήρων γέμισε την Αιώνια Πόλη, αποδεικνύοντας ότι για τους ιδιοκτήτες της, η Vespa, δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένας ζωντανός τρόπος ζωής.



«Ταξιδέψαμε από τις ΗΠΑ στη Γερμανία, μετά στη Βιέννη, και από εκεί οδήγησα τη Vespa μου μέχρι τη Ρώμη. Ένα ταξίδι δύο εβδομάδων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο David Baamonde από το Τέξας, «αποτυπώνοντας» το πάθος που χαρακτηρίζει τη διεθνή κοινότητα των αναβατών.

Από το «Roman Holiday» στην παγκόσμια καταξίωση

Η σύνδεση της Vespa με τη Ρώμη, είναι ιστορική και βαθιά αποτυπωμένη στη μεγάλη οθόνη. Κινηματογραφικά αριστουργήματα όπως το «Διακοπές στη Ρώμη» (Roman Holiday) και η «Γλυκιά Ζωή» (La Dolce Vita) ταύτισαν το ιταλικό σκούτερ με την κομψότητα και την ανεμελιά της μεταπολεμικής Ευρώπης.

«Η ιστορία της Vespa συνοδεύει τη γέννηση και την αναγέννηση της Ιταλίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένα εμβληματικό σύμβολο του πολιτισμού μας», τόνισε ο δήμαρχος της Ρώμης, Roberto Gualtieri, εκφράζοντας την περηφάνια του για το γεγονός ότι η κατασκευάστρια εταιρεία Piaggio επέλεξε την πρωτεύουσα για τον επίσημο εορτασμό της επετείου.

Thousands of Vespa enthusiasts take to the streets of Rome to celebrate 80 years of the iconic Italian scooter. 🛵 pic.twitter.com/tKxAnUNaox — Wanted in Rome (@wantedinrome) June 27, 2026



Οι τετραήμερες εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τη μεγάλη σαββατιάτικη παρέλαση, αφού προηγουμένως είχε στηθεί ένα πρότυπο «Vespa Village» στο αθλητικό συγκρότημα «Φόρο Ιτάλικο», προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες.

Η «σφήκα» που άλλαξε τις κοινωνικές μετακινήσεις

Η ιστορία του εμβληματικού δίκυκλου ξεκίνησε επίσημα στις 23 Απριλίου 1946, όταν η Piaggio κατέθεσε την πρώτη πατέντα κατασκευής. Το όνομά της «Vespa», σημαίνει σφήκα στα ιταλικά, και προέκυψε από τον χαρακτηριστικό ήχο του κινητήρα της και το στενό της «σώμα». Σήμερα, οκτώ δεκαετίες μετά, συνεχίζει να παράγεται στην ιστορική της βάση, στην Ποντεντέρα της Τοσκάνης.

Σχεδιασμένη αρχικά ως μια προσιτή και οικονομική λύση για τις μετακινήσεις του απλού κόσμου, η Vespa, ενσωμάτωσε καινοτομίες από την αεροναυπηγική –τον βασικό τομέα δραστηριότητας της Piaggio– και απέκτησε γρήγορα βαθιά κοινωνική σημασία.

80 years of an Icon, Vespa event in Rome. pic.twitter.com/IMkCOJLODn — Angelo van Schaik (@OlandeseRoma) June 27, 2026



«Αυτή η ανάγκη για κίνηση στη μεταπολεμική εποχή δεν αφορούσε μόνο τη φυσική μετακίνηση», εξήγησε ο Matteo Colaninno, εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου Piaggio. «Ήταν μια ώθηση για οικονομική και, κυρίως, για κοινωνική κινητικότητα. Σήμερα πλέον μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, έχοντας αγγίξει τα 20 εκατομμύρια παραχθέντα οχήματα».

Ένα διαχρονικό σύμβολο ιταλικού στυλ και φιλίας

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η δήλωση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, Giorgia Meloni, η οποία φωτογραφήθηκε πάνω σε μια λευκή Vespa στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, κάνοντας λόγο για «ένα από τα πιο αγαπημένα ιταλικά σύμβολα στον κόσμο, υπόδειγμα βιομηχανικής αριστείας, δημιουργικότητας και στυλ».

Για τους ανθρώπους, όμως, που ταξίδεψαν χιλιάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν στη Ρώμη, η αξία της είναι πιο προσωπική. Όπως σημειώνουν οι ξένοι επισκέπτες, η Vespa έχει την μοναδική ιδιότητα να σπάει τα σύνορα και να ενώνει τους ανθρώπους. «Όπου κι αν παρκάρεις, ο κόσμος έρχεται κοντά σου και γίνεστε φίλοι», ανέφερε ο 52χρονος Illac Diaz από τις Φιλιππίνες. «Η Vespa δεν είναι απλώς ένα σκούτερ. Είναι μια μεγάλη, παγκόσμια οικογένεια».

Πηγή: France24