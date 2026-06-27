Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Το φαντασμαγορικό πάρτι γάμου στην Πάρο με 300 καλεσμένους

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα διοργάνωσαν ένα λαμπερό πάρτι γάμου στην Πάρο, στο Crios Paros, υποδεχόμενοι περίπου 300 καλεσμένους σε μια γιορτή γεμάτη ζεστασιά και καλοκαιρινή διάθεση. Οι Executive Chefs Ιπποκράτης Αναγνωστέλλης και Χρήστος Ξεραξούδης επιμελήθηκαν ένα αποκλειστικά σχεδιασμένο μενού με σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα, ενώ προηγήθηκε και ένα pre-wedding πάρτι δίπλα στη θάλασσα.

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Στιγμές ευτυχίας για το ζευγάρι
Πηγή: Instagram Αθηνά Οικονομάκου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πάρτι που όλοι περίμεναν έγινε πραγματικότητα στην Πάρο, με την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να υποδέχονται τους αγαπημένους τους ανθρώπους σε μια γιορτή γεμάτη ζεστασιά και καλοκαιρινή διάθεση.
  • Περίπου 300 καλεσμένοι ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο event της Πάρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Crios Paros. Ανάμεσά τους βρέθηκαν η Φαίη Σκορδά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού.
  • Οι Executive Chefs επιμελήθηκαν ένα αποκλειστικά σχεδιασμένο γαστρονομικό concept, ενώ λίγο πριν από τον γάμο τους, το ζευγάρι είχε διοργανώσει στην Πάρο ένα μεγάλο pre-wedding πάρτι δίπλα στη θάλασσα.

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Το πάρτι που όλοι περίμεναν, έλαβε χώρα και ήταν άκρως εντυπωσιακό, όπως άλλωστε άρμοζε, στην πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους. Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, πιο ερωτευμένοι και χαμογελαστοί από ποτέ, υποδέχθηκαν τους αγαπημένους τους ανθρώπους σε μια γιορτή γεμάτη ζεστασιά, θετική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση, με το κέφι να παραμένει αμείωτο από την πρώτη στιγμή.

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Αν και το ζευγάρι μπορεί να ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Μάιο, σήμερα πραγματοποιεί το μεγάλο πάρτι του στο Crios Paros, ένα από τα πιο πολυτελή «στέκια» των Κυκλάδων.

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Περίπου 300 καλεσμένοι ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο event της Πάρου, το οποίο ξεκίνησε περίπου στις 16.00 το απόγευμα και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα. Ανάμεσά στους λαμπερούς καλεσμένους βρέθηκαν η Φαίη Σκορδά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού, όπως ο Giuseppe Poeta.

Μενού και γαστρονομικές εκπλήξεις

Για τη σημαντική αυτή ημέρα, οι Executive Chefs Ιπποκράτης Αναγνωστέλλης και Χρήστος Ξεραξούδης, επιμελήθηκαν ένα αποκλειστικά σχεδιασμένο γαστρονομικό concept, προσαρμοσμένο στις προσωπικές επιλογές του ζευγαριού. Το μενού κινήθηκε σε μια σύγχρονη εκδοχή της μεσογειακής κουζίνας, με πρωταγωνιστές την εξαιρετική πρώτη ύλη, τα φρέσκα θαλασσινά και τη διακριτική πολυτέλεια που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του CRIOS.

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Στην παραλία, οι καλεσμένοι απόλαυσαν εκλεπτυσμένα bites, όπως chef’s selection sushi combinations, brioche rolls με γαρίδα, αλλά και mini brioche με καπνιστό σολομό και χαβιάρι.

Το pre-wedding πάρτι δίπλα στη θάλασσα

Λίγο πριν από τον γάμο τους, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, είχαν διοργανώσει στην Πάρο ένα μεγάλο pre-wedding πάρτι, επιλέγοντας να γιορτάσουν με συγγενείς και στενούς φίλους σε ένα χαλαρό, καλοκαιρινό σκηνικό.


Το ζευγάρι υποδέχθηκε τους καλεσμένους του δίπλα στη θάλασσα, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων που προηγήθηκαν της μεγάλης ημέρας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο beach bar CRIOS, όπου από νωρίς άρχισαν να καταφθάνουν φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού. Με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, η ατμόσφαιρα ήταν άκρως καλοκαιρινή, ενώ τα χαμόγελα και η ανεβασμένη διάθεση κυριάρχησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Χριστίνα Κοντοβά, η Ευγενία Σαμαρά, η Νικόλ Παναγιώτου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Φαίη Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, καθώς και αρκετοί ακόμη φίλοι του ζευγαριού που ταξίδεψαν στο νησί, για να μοιραστούν μαζί τους αυτές τις ξεχωριστές στιγμές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η παρουσία της Φαίης Σκορδά, η οποία πραγματοποίησε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Οι δυο τους έφτασαν χέρι-χέρι στον χώρο της εκδήλωσης, τραβώντας τα βλέμματα και επιβεβαιώνοντας την όμορφη κοινή τους πορεία.

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