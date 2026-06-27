Φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια – Επιχειρούν και 11 εναέρια μέσα

Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) στην περιοχή Σπαθάρι της Ευβοίας, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με επίγειες και εναέριες μονάδες. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς σε περιοχή υψηλού κινδύνου.

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φωτιά Εύβοια
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) στην περιοχή Σπαθάρι της Ευβοίας.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 21 οχήματα, καθώς και 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα από αέρος.
  • Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) στην περιοχή Σπαθάρι της Ευβοίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι και σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σήμερα, είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσής της.

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