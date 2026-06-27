Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας – Οι φλόγες μπήκαν στο χωριό, αλλά σώθηκαν τα σπίτια, λέει ο δήμαρχος

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά είναι σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο.

Η πυρκαγιά έκαιγε πλησίον του οικισμού, με αποτέλεσμα στις 14.30 να εκδοθεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής.

Αμέσως μετά την έναρξη της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν στη συνέχεια. Αυτή την ώρα επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4 για πρόκληση πυρκαγιάς και πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Όπως μεταδίδει το tvstar.gr, η φωτιά ξέσπασε δίπλα από τις σιδηροδρομικές γραμμές του τρένου, ενώ οι ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι και τα ξερά χόρτα είχαν ως αποτέλεσμα την εξάπλωσή της, καθιστώντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Το μήνυμα του 112

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και τους επισκέπτες για εκκένωση της περιοχής. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Λειβαδιά» αναφέρει η ειδοποίηση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λειβαδιά ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

Σημειώνεται ότι διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του επαρχιακού δρόμου Θηβών- Λιβαδειάς

Ο Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης δήλωσε στο tvstar.gr: «Πάρα πολύ δύσκολη φωτιά, πολύ σοβαρή, πολύ επικίνδυνη. Τα σπίτια είναι ακριβώς δίπλα, η Πέτρα. Η μονάδα αεροπορίας είναι εδώ, υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Οι δυνάμεις τώρα ανασυγκροτούνται. Είχαμε και μια φωτιά που ακόμα είναι σε εξέλιξη, μεγάλη φωτιά και αυτή, στον Άγιο Βασίλειο, στο Καπαρέλλι. Επιστρέφουν δυνάμεις. Άρχισαν τώρα τα εναέρια και ρίχνουν. Βγήκε και 112 για την Πέτρα να δούμε πώς θα χειριστούμε γιατί είναι πολύ κοντά στα σπίτια η φωτιά. Είμαστε εδώ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ζήτησα από την Αστυνομική Διεύθυνση να αποκλείσει το δρόμο από Αλίαρτο προς Λιβαδειά και από εκεί προς τα εδώ για να μπορούν να κινηθούν ελεύθεροι και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τους διερχόμενους, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι η μονάδα καυσίμων, είναι πολύ σοβαρή φωτιά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η φωτιά».

Οι μαρτυρίες κατοίκων – Κάηκαν στάβλοι

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει: «Είδαμε καπνούς, φωνάξαμε την Πυροσβεστική. Εγώ άκουσα πυροσβεστικό τουλάχιστον 10 λεπτά αφού πήρα την Πυροσβεστική. Έχει κάψει ένα μαντρί, μπορεί να έχει κάψει και το στάβλο του… του πεθερού μου. Δεν μπορώ να πάω τώρα γιατί έχει καπνούς να πάω να δω, γι’ αυτό κατέβηκα κάτω, γιατί λείπει ο πεθερός μου, είναι στη δουλειά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μόνο ένα πυροσβεστικό έχουμε δει μέχρι στιγμής. Είδαμε κι άλλο ένα από πάνω να έρχεται τώρα, δεν ξέρω.

Ένας κάτοικος διπλανού χωριού, που βοήθησε στην κατάσβεση, τονίζει: «Μένω στο Μάζι Αλιάρτου και ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε τη φωτιά να μην εξελιχθεί, γιατί έτοιμη είναι να φτάσει και στο χωριό μας. Είναι σύνορα αυτή, οι ελιές είναι Μάζι και Πέτρας. Έχουνε καεί και πολλά έχουνε τσουρουφλιστεί, δεν έχουν καεί τελείως, αλλά έχουν καεί δύο στάβλοι απ’ ό,τι έμαθα και τώρα πιο πάνω είναι άλλος ένας».

Δήμαρχος Αλιάρτου- Θεσπιέων: «Η φωτιά μπήκε στην Πέτρα, αλλά σώθηκαν τα σπίτια»

Ο δήμαρχος Αλιάρτου- Θεσπιέων, Γιώργος Αραπίτσας, τόνισε σε δηλώσεις του ότι πρόκειται για πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη φωτιά, μέσα σε κατοικημένη περιοχή. «Περίπου στις μία και τέταρτο, μία και είκοσι ξεκίνησε από τις γραμμές του τρένου, δίπλα στις γραμμές του τρένου. Αλλά ήταν τόσο δυνατοί οι άνεμοι, οι βόρειοι, βορειοανατολικοί άνεμοι, η οποία επεκτάθηκε σε χρόνο πραγματικά πολύ γρήγορο, πάρα πάρα πολύ γρήγορο προς το χωριό Πέτρα», σημειώνει.

«Κάηκαν ποιμνικές εγκαταστάσεις, ζώα βγήκαν, ευτυχώς έχουν σωθεί πάρα πολλά ζώα, και μπήκε η φωτιά μέσα στο χωριό Πέτρα και μέσα στα σπίτια. Ευτυχώς με την έγκαιρη επέμβαση και των δυνάμεων του Δήμου αλλά και της Πυροσβεστικής, σώθηκε, δεν κάηκε κανένα σπίτι και η φωτιά τώρα βρίσκεται σε πλήρη έλεγχο τη στιγμή αυτή που μιλάμε», πρόσθεσε.