Νέο ατύχημα στον ποδηλατόδρομο στην Πάτρα – Με κάταγμα στον αγκώνα μία ποδηλάτισσα

Ένα νέο σοβαρό ατύχημα στον ποδηλατόδρομο της οδού Όθωνος Αμαλίας, στην Πάτρα, συνέβη την Δευτέρα 22 Ιουνίου, με μία γυναίκα να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το ατύχημα συνέβη στο σημείο διασταύρωσης με τις σιδηροδρομικές γραμμές, απέναντι από το νέο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως επικίνδυνη «παγίδα» για τους ποδηλάτες, καθώς τα περιστατικά πτώσεων και τραυματισμών πληθαίνουν, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για σχεδόν καθημερινά συμβάντα.

Τα ατυχήματα είναι συνεχή, με αποκορύφωμα τον προ μηνών σοβαρό τραυματισμό του γνωστού γιατρού Ανδρέα Ηλιάδη.

«Απέφυγα το χειρουργείο την τελευταία στιγμή»

Το νέο περιστατικό συνέβη την Δευτέρα, με την ποδηλάτισσα να σπάει τον αγκώνα της, πέφτοντας με το ποδήλατο.

Η ίδια μίλησε στο tempo24 για περιέγραψε τι συνέβη:

«Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, περίπου στις 20:30, ενώ κινούμουν με το ποδήλατό μου, η ρόδα μου μαγκώθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές απέναντι από τα νέα ΚΤΕΛ, σε ένα σημείο που αποτελεί πραγματική παγίδα για τους ποδηλάτες. Έπεσα και τραυματίστηκα σοβαρά, υπέστην κάταγμα στον αγκώνα, μεταφέρθηκα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και έπειτα από μεγάλη ταλαιπωρία και αλλεπάλληλες εξετάσεις, απέφυγα το χειρουργείο την τελευταία στιγμή».