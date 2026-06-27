Ρένια Λουιζίδου: Πέρασαν πολλά χρόνια για να καταλάβω γιατί θέλω να κάνω τόσο πολύ, κάτι που με βασανίζει – Τι είπε για τον Γιάννη Μπέζο

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ και την Έρη Βαρδάκη, παραχώρησε η Ρένια Λουιζίδου, μιλώντας για την ηλικία της, την πρώτη της παράσταση, αλλά και τους Απαράδεκτους.

«Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα εσωτερικά, σε σχέση με όταν ήμουν νεότερη. Είμαι πιο γαλήνια και ήρεμη», είπε αρχικά η Ρένια Λουιζίδου, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων πως αποφεύγει κάθε μέρα να έχει διάλογο με τον καθρέφτη της.

«Έλεγα την ηλικία μου πάντα γιατί βγήκα πολύ μικρή σε αυτή τη δουλειά και αισθάνομαι πως έχω μεγαλώσει μπροστά στα μάτια των τηλεθεατών. Να κρύψω τι και από ποιον; Είναι απλά μαθηματικά» είπε μεταξύ άλλων.

«Νομίζω ότι είμαι πολύ κλειστός άνθρωπος και εσωστρεφής, απλώς έχω βρει έναν τρόπο να διαχειρίζομαι επικοινωνιακά τα πράγματα. Ξέρω ότι δίνω ότι μια πιο δυναμική και εξωστρεφή εικόνα προς τα έξω από αυτό που είμαι στην πραγματικότητα» τόνισε η γνωστή ηθοποιός.

Η αρχή της καριέρας της

Η Ρένια Λουιζίδου ανέφερε στη συνέχεια: «Αρχικά είχα τεράστιο θέμα με την έκθεση στο θέατρο. Πέρασαν πολλά χρόνια για να καταλάβω γιατί θέλω να κάνω τόσο πολύ κάτι που με βασανίζει. Εάν δεν ήταν ο Γιάννης Μπέζος, με την παροιμιώδη ψυχραιμία του, στην πρώτη μου παράσταση να με στηρίξει, ίσως να μην τα κατάφερνα. Του το χρωστώ. Ήταν ενθαρρυντικός, τόσο σίγουρος, τόσο άνετος. Νομίζω ότι πρέπει να με έβγαλε με κλωτσιές στη σκηνή. Πέρασαν πάνω από 10-15 χρόνια για να πω ότι εντάξει είμαι ηθοποιός, αυτή τη δουλειά θα κάνω»

Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν έχει λογαριασμούς στα social media, ενώ σημείωσε: «Όταν βλέπω το όνομά μου γραμμένο, με πιάνει ταραχή, λέω… Παναγία μου, τι θα γράφει δίπλα;»

«Στους Απαράδεκτους κάναμε τρομερή πλάκα, διασκεδάζαμε, γελάγαμε. Εκείνη την εποχή δεν μας έλεγαν τα νούμερα τηλεθέασης, καταλαβαίναμε την επιτυχία από την αναγνώριση του κόσμου στο δρόμο. Το “αστροπελέκι” προέκυψε αυθόρμητα από τον Γιάννη Μπέζο. Την εποχή που ήμουν στην εκπομπή “Έχουμε και λέμε” στην ΕΡΤ, φοβόμουν μην πω καμιά βλακεία στον αέρα», ανέφερε σχετικά με τη θρυλική σειρά.