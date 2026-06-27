Επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια καταθέτει ο Ανδρουλάκης – «Χρειάζεται πολιτική αλλαγή»

Επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης «γιατί επτά χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν το χέρι τους βαθιά στην τσέπη των πολιτών».

Σε δηλώσεις του από τη Ρόδο όπου και βρίσκεται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «με τις πολιτικές της ενισχύονται πάντα τα ολιγοπώλια και οι μεσάζοντες. Χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Με την υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Από πού προέρχεται, όμως, αυτή η υπεραπόδοση; Από μια υγιή παραγωγική βάση; Από ανταγωνιστικότητα; Από ανθεκτική ανάπτυξη; Όχι, βέβαια. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και οι υψηλοί έμμεσοι φόροι. Δηλαδή, οι καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος ζωής, μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το λένε υπεραπόδοση».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι «χρειάζεται πολιτική αλλαγή» για να «τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών». Δεσμεύθηκε δε για «μια ενιαία αρχή καταναλωτή, που θα ελέγξει την ακρίβεια σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για μια ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού, που θα βάλει κανόνες σε μια ασύδοτη αγορά. Για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια και για στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά».

Δήλωσε πως θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό, «γιατί επτά χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί επτά χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού», σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.