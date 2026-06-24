Ανδρουλάκης στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι: «Ο Ανδρέας Παπανδρέου συνεχίζει να εμπνέει – Είναι ο μεγάλος απών, παραμένει όμως αδιάλειπτα παρών»

Στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τη συμπλήρωση των 30 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, ο πρόεδρος του κινήματος, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε μια ομιλία με έντονο πολιτικό και συναισθηματικό φορτίο.

Από το Καλέντζι Αχαΐας, ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να αναδείξει τη διαχρονικότητα του έργου του Ανδρέα Παπανδρέου, συνδέοντας την ιστορική κληρονομιά της παράταξης με τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις και την ανάγκη για μια νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

«Είναι μεγάλη η τιμή και η συγκίνησή μου που βρισκόμαστε απόψε όλοι μαζί εδώ, στις πλαγιές του Ερύμανθου, στη γενέτειρα του Γέρου της Δημοκρατίας, το Καλέντζι, για να τιμήσουμε τη μνήμη του ιδρυτή μας, του Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τον θάνατό του.

Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρών. Παρών στις μεγάλες κατακτήσεις του τόπου μας. Παρών στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού. Παρών και στις αγωνίες των νεότερων γενεών που αναζητούν σήμερα απαντήσεις σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια, ανισότητες και αβεβαιότητες.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο όσους βίωσαν το μεγάλο και ριζοσπαστικό του έργο, αλλά και νέους ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Η παρακαταθήκη τους είναι διαχρονική και φωτίζει τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τους αγώνες κάθε γενιάς.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει όχι μόνο ως ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά πάνω απ’ όλα ως η μνήμη του μέλλοντος. Ως σημείο αναφοράς για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η πολιτική μπορεί να δίνει ελπίδα και να αλλάζει τη ζωή των απλών ανθρώπων» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συνέχισε:

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «χρέος μας είναι να ξανακάνουμε τη Δημοκρατία πραγματικά επικίνδυνη για τα κατεστημένα: είτε αυτά είναι οικονομικά είτε μιντιακά, είτε επιβουλεύονται το κράτος δικαίου και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ακριβώς όπως δίδαξε ο Ανδρέας».

«Η παρακαταθήκη αυτή αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα: για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, για ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, για ένα κράτος δικαίου που βάζει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας, για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και αδιαπραγμάτευτη εθνική αξιοπρέπεια. Γι’ αυτά διψά ο ελληνικός λαός», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Πρόσθεσε ότι «ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο όσους βίωσαν το ριζοσπαστικό έργο των κυβερνήσεων της Αλλαγής, αλλά και νέους ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν» καθώς οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους κι είναι παρακαταθήκη διαχρονική και φωτίζει τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τους αγώνες κάθε νέας γενιάς.

«Γι’ αυτό και ο Ανδρέας είναι ακόμη παρών. Όχι ως ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά ως μνήμη του μέλλοντος. Ως σημείο αναφοράς για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η πολιτική μπορεί να δίνει ελπίδα και να αλλάζει τη ζωή των απλών ανθρώπων. Αυτά τα προτάγματα υπηρετούμε και εμείς σήμερα. Γι’ αυτά αγωνίζεται το ΠΑΣΟΚ μαζί με κάθε δημοκρατικό πολίτη», συμπλήρωσε.

Συμπύκνωσε την πορεία του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ σε τρεις μόνο λέξεις: Ανάλυση, Δράση, Υπέρβαση, αναδεικνύοντας το περιεχόμενο που έδωσε σ΄αυτές επιλέγοντας με τον δύσκολο δρόμο του αγώνα και του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού να ενώσει το δημοκρατικό βενιζελικό ρεύμα, τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, τη γενιά του 1-1-4, του Πολυτεχνείου και του αντιδικτατορικού αγώνα.

«Οι κυβερνήσεις της Αλλαγής πέτυχαν μια πολλαπλή υπέρβαση. Γιατί η Αλλαγή δεν ήταν απλώς μια εκλογική νίκη. Ήταν η είσοδος μεγάλων κοινωνικών δυνάμεων στο προσκήνιο της Ιστορίας.

«Ο λαός δεν ξεχνά: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πραγματικά η πρώτη φορά Αριστερά στη χώρα»

Ο Ανδρέας έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο σε έννοιες που έως τότε έμεναν κενό γράμμα: στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη λαϊκή συμμετοχή, στην εθνική αξιοπρέπεια», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Ο λαός δεν ξεχνά: Το ΠΑΣΟΚ ήταν, πραγματικά, η πρώτη φορά Αριστερά στη χώρα».

Έκανε ειδική αναφορά στη συνεισφορά του Ανδρέα Παπανδρέου στη διεθνή αναβάθμιση της Ελλάδας ως δύναμης ειρήνης και διαλόγου με τις διεθνείς πρωτοβουλίες που πήρε και «δεν περίμενε στις τρεις τα ξημερώματα να χτυπήσει το τηλέφωνο της Ιστορίας. Ήταν ανά πάσα στιγμή παρών στο προσκλητήριό της. Γιατί δεν ακολουθούσε τις εξελίξεις», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Ο Ανδρέας δεν ήταν o πολιτικός του “ναι σε όλα” και για εκείνον η Ελλάδα ήταν αδιαπραγμάτευτη. Μια Ελλάδα που στεκόταν με αυτοπεποίθηση στο διεθνές προσκήνιο. Μια περήφανη Ελλάδα που πίστευε ότι η εξωτερική πολιτική είναι διαρκής αγώνας για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου», κι αυτό είναι το μήνυμα για τη σημερινή γενιά.

«Δεν είχε μέτρο σύγκρισης. Ήταν το διαφορετικό, το κάτι άλλο.

Δεν θα επέτρεπε ποτέ το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου να ναυαγήσει στην Κάσο. Θα έστελνε από εκεί που ήρθαν τους τσαμπουκάδες της Τουρκίας. Ούτε θα ανεχόταν να γίνει νόμος η Γαλάζια Πατρίδα. Θα πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα χτυπούσε το χέρι στο τραπέζι για να εκδοθεί καταδικαστικό ψήφισμα για την κυβέρνηση Ερντογάν από όλη την Ευρώπη. Όπως καταφέραμε να περάσει ένα τέτοιο ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Ανδρέας βέβαια δεν θα διανοούνταν να παρακολουθεί η ΕΥΠ και άλλα παρακρατικά δίκτυα την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Ποτέ δεν θα έστελνε τέτοιο μήνυμα σε καμία τρίτη χώρα που επιβουλεύεται την εθνική μας ασφάλεια. Και πάνω από όλα, κανένας Ισραηλινός απόστρατος αξιωματικός δεν θα τολμούσε να εκβιάζει σε δόσεις και σε δημόσια θέα έναν ηγέτη σαν τον Παπανδρέου», συμπλήρωσε.

«Σήμερα, από την Αχαΐα των δημοκρατικών αγώνων, στέλνουμε σαφές μήνυμα σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ότι η μοίρα της χώρας δεν είναι η παρακμή. Υπάρχει προοδευτική εναλλακτική επιλογή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ο ιστορικός, αξιακός και ιδεολογικός αντίπαλος της Δεξιάς. Εμάς φοβάται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς θα τους χαλάσουμε τα σχέδια για τρίτη τετραετία.

Όσα υποστυλώματα και αν στήσουν μαζί με την ολιγαρχία, η πολιτική αλλαγή είναι έτοιμη να ανατείλει. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η νέα Αλλαγή είναι κοινωνικό αίτημα και εθνική αναγκαιότητα. Είναι η δέσμευση της Δημοκρατικής Παράταξης απέναντι σε μια κοινωνία που χρειάζεται προοπτική.

Για να κάνουμε ξανά την πολιτική, δύναμη ελπίδας, κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας. Για τη νέα γενιά που αναζητά περισσότερες ευκαιρίες. Για τον πιο ευάλωτο συμπολίτη μας που χρειάζεται στήριξη και δικαιοσύνη. Για τα μεσαία στρώματα που δοκιμάζονται και αξίζουν καλύτερες μέρες. Για μια Ελλάδα πιο ανθρώπινη, για μια Ελλάδα για όλους. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, θα νικήσουμε», κατέληξε.

Όσα έγιναν στην ειδική εκδήλωση για τα 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου

Τι θα έκανε σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου για να προχωρήσει μπροστά η Ελλάδα; Πόσο επίκαιρη είναι η παρακαταθήκη της Αλλαγής του 81; Μπορεί το ΠΑΣΟΚ και σήμερα να ανταποκριθεί στο ιστορικό βάρος όπως τότε; Με ποιες πολιτικές προτεραιότητες; Ποιό είναι το αντίστοιχο μήνυμα στις μέρες μας;

Σε αυτά τα ερωτήματα με ειδικές αναφορές σε ιστορικές επιλογές του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ συμπυκνώθηκε η συζήτηση του πρώην Πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου και του ηγετικού στελέχους του κόμματος, Κώστα Σκανδαλίδη, με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χατζηδημητρίου, στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την απώλεια του Ανδρέα Παπανδρέου που οργάνωσε απόψε το ΠΑΣΟΚ στο τόπο καταγωγής του, στο Καλέντζι Αχαΐας.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης ανέφερε ότι η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση, τον Οκτώβριο του ’81, συνιστούσε μια νέα εποχή στην ιστορική διαδρομή της Ελλάδας κι αφήνοντας σαφείς αιχμές τόνισε πως «τότε ήταν η πρώτη φορά διακυβέρνησης της Αριστεράς. Τότε έχουμε τη κυβερνώσα Αριστερά».

Από την πλευρά ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου υπογράμμισε ότι όπως το 81 ο Ανδρέας Παπανδρέου ξεκίνησε να φτιάξει μια άλλη Ελλάδα χωρίς εξαρτήσεις κάθε είδους, πιο δίκαιη και παραγωγική, το ίδιο θα έκανε και για την χρεοκοπία του 2009. «Αυτή θα ήταν η φιλοσοφία του κι όχι τα Ζάππεια της ΝΔ και οι παρόλες του ΣΥΡΙΖΑ πως θα σκίσουμε τα μνημόνια».

«Γίνεται μια προσπάθεια να ξαναγραφεί η ιστορία της Μεταπολίτευσης, εδώ και καιρό. Το ίδιο και τώρα. Θα αποτύχει γιατί οι ρίζες αυτής της παράταξης είναι βαθιές», σημείωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης και πρόσθεσε πως ο Ανδρέας και το ΠΑΣΟΚ πάντα επιδίωξαν διαχρονικά καθαρές σχέσεις με την Αριστερά μολονότι σε ορισμένες φάσεις το μεν ΠΑΣΟΚ δεν τα έκανε όλα σωστά ενώ τα κόμματα της Αριστεράς έβλεπαν και βλέπουν το ΠΑΣΟΚ εχθρικά. Ήταν κατηγορηματικός πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να χαράξει νέα στρατηγική για τη χώρα αρκεί να «ξυπνήσει» τη θεσμική μνήμη της παράταξης. «Να βάλουμε το κόσμο στο παιχνίδι μέχρι τις εκλογές και μπορούμε να κερδίσουμε. Αυτό είναι το στοίχημά μας», τόνισε.

Ο Γιώργος Παπανδρέου συνηγόρησε υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα σήμερα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει ελπίδα για μια καλύτερη Ελλάδα. «Εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Να πιστέψουμε στον Έλληνα και την Ελληνίδα. Να μπει η νέα γενιά μπροστά. Και μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι το μήνυμα της επετείου 30 χρόνων της απώλειας του Ανδρέα».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, οι βουλευτές Χριστίνα Σταρακά, Π. Παππάς, η Άννα Διαμαντοπούλου, το μέλος του Π.Σ, Κ. Σολωμού, τοπικά στελέχη και κάτοικοι και συντοπίτες της οικογένειας Παπανδρέου.