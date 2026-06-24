ΕΕ: Η Κάγια Κάλας φέρνει την Κάισα Όλονγκρεν στις Βρυξέλλες – Η πρώην υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας θα αναμορφώσει τη διπλωματική υπηρεσία

Η πρώην υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Κάισα Όλονγκρεν, εντάσσεται στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ ως γενική γραμματέας, κατόπιν επιλογής της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας. Ο διορισμός της έρχεται ενόψει συζητήσεων για επικείμενες μεταρρυθμίσεις στην υπηρεσία, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της και την αναβάθμιση της παγκόσμιας παρουσίας της Ένωσης.

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Διεθνή Νέα

Κάισα Όλονγκρεν
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ εντάσσεται η πρώην υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Κάισα Όλονγκρεν, ως γενική γραμματέας της υπηρεσίας. Ο διορισμός της ανακοινώθηκε από την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.
  • Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν τον Σεπτέμβριο την ευκαιρία αναδιοργάνωσης της διπλωματικής υπηρεσίας, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για δυσλειτουργίες.
  • Η Όλονγκρεν, 59 ετών, είναι σήμερα ειδική απεσταλμένη της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διετέλεσε υπουργός Άμυνας μεταξύ 2022 και 2024.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ εντάσσεται η πρώην υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Κάισα Όλονγκρεν. Ο διορισμός της ανακοινώθηκε τη στιγμή που οι Βρυξέλλες εντείνουν τις συζητήσεις για την αναβάθμιση της παγκόσμιας παρουσίας της Ένωσης.

Η Όλονγκρεν επιλέχθηκε για να γίνει γενική γραμματέας της υπηρεσίας από την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, ενόψει των συζητήσεων για πιθανές μεταρρυθμίσεις.

Οι επικείμενες μεταρρυθμίσεις στην υπηρεσία

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης τον Σεπτέμβριο, για την ευκαιρία αναδιοργάνωσης της διπλωματικής υπηρεσίας.

«Είναι πράγματι προτεραιότητα να εργαστούμε μαζί με μια νέα ομάδα για να δούμε πώς θα βελτιωθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες των κρατών μελών», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Πολλές φωνές στις Βρυξέλλες εκφράζουν ανησυχία για δυσλειτουργίες της υπηρεσίας, η οποία συχνά διχάζεται μεταξύ των διπλωματιών ων 27 χωρών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα προφίλ των πρωταγωνιστών

Η Εσθονή Κάγια Κάλας που ηγείται της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, είναι Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας από την 1η Δεκεμβρίου 2024.

H Κάισα ‘Ολονγκρεν, 59 ετών, είναι σήμερα ειδική απεσταλμένη της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διετέλεσε υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση το Μαρκ Ρούτε μεταξύ 2022 και 2024, πριν ο τελευταίος γίνει γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Θα επικουρείται στα θέματα της Άμυνας από τον νυν πρέσβη της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ, Νταβίντ Κβας. Ο τελευταίος αντικαθιστά έναν άλλο Γάλλο, τον Σαρλ Φρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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