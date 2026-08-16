Κολομβία: Αναστολή των αμερικανικών δασμών ζητά από τον Τραμπ ο ντε λα Εσπριέγια

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ την προσωρινή αναστολή των αμερικανικών τελωνειακών δασμών στα κολομβιανά προϊόντα. Το αίτημα βασίστηκε στις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις του καταστροφικού σεισμού 7,4 βαθμών που έπληξε τη δυτική Κολομβία στις 10 Αυγούστου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και θύματα.

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Κολομβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την προσωρινή αναστολή των αμερικανικών τελωνειακών δασμών στα κολομβιανά προϊόντα ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, επικαλούμενος τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη χώρα.
  • Οι νέοι αμερικανικοί δασμοί για τις εισαγωγές από την Κολομβία ανέρχονται σε 12,5% και τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Ιουλίου, ενώ ο καταστροφικός σεισμός των 7,4 βαθμών προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και εκατοντάδες θύματα.
  • Ο δε λα Εσπριέγια ανέλαβε την προεδρία στις 7 Αυγούστου και έχει δηλώσει πρόθεση για στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την προσωρινή αναστολή των αμερικανικών τελωνειακών δασμών στα κολομβιανά προϊόντα ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, επικαλούμενος τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη χώρα.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία περίπου δέκα λεπτών με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της σεισμικής δόνησης.

Ο δε λα Εσπριέγια ανέφερε ότι ζήτησε από τον Τραμπ να εξετάσει την προσωρινή αναστολή των δασμών, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και η οικονομία της χώρας.

«Του ζήτησα να εξετάσει την προσωρινή αναστολή των υψηλών τελωνειακών δασμών που πλήττουν τα κολομβιανά προϊόντα για να ανακουφιστούν οι επιχειρηματίες μας, οι οποίοι περνούν πολύ δύσκολη περίοδο εξαιτίας των συνεπειών του σεισμού», ανέφερε.

Οι νέοι αμερικανικοί δασμοί για τις εισαγωγές από την Κολομβία ανέρχονται σε 12,5% και τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Ιουλίου.

Ο σεισμός των 7,4 βαθμών που έπληξε τη δυτική Κολομβία στις 10 Αυγούστου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με τουλάχιστον 294 νεκρούς, περίπου 320 αγνοούμενους και σχεδόν 4.000 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Ο δε λα Εσπριέγια ανέλαβε την προεδρία στις 7 Αυγούστου, διαδεχόμενος τον σοσιαλδημοκράτη Γουστάβο Πέτρο, και έχει δηλώσει πρόθεση για στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών.

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