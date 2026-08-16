Κολομβία: Αναστολή των αμερικανικών δασμών ζητά από τον Τραμπ ο ντε λα Εσπριέγια

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Την προσωρινή αναστολή των αμερικανικών τελωνειακών δασμών στα κολομβιανά προϊόντα ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, επικαλούμενος τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη χώρα.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία περίπου δέκα λεπτών με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της σεισμικής δόνησης.

#Atento | El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una conversación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que el mandatario le agradeció la ayuda económica por el terremoto y le sugirió la eliminación de aranceles a exportaciones colombianas pic.twitter.com/2GnAavnfJw — Diario La República (@larepublica_co) August 15, 2026

Ο δε λα Εσπριέγια ανέφερε ότι ζήτησε από τον Τραμπ να εξετάσει την προσωρινή αναστολή των δασμών, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και η οικονομία της χώρας.

«Του ζήτησα να εξετάσει την προσωρινή αναστολή των υψηλών τελωνειακών δασμών που πλήττουν τα κολομβιανά προϊόντα για να ανακουφιστούν οι επιχειρηματίες μας, οι οποίοι περνούν πολύ δύσκολη περίοδο εξαιτίας των συνεπειών του σεισμού», ανέφερε.

Οι νέοι αμερικανικοί δασμοί για τις εισαγωγές από την Κολομβία ανέρχονται σε 12,5% και τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Ιουλίου.

De la Espriella pide a Trump suspender aranceles por terremoto Los aranceles de EE.UU. a Colombia aumentaron en julio del 10 al 12,5%, salvo excepciones como el café o el petróleo. (gs)https://t.co/WrErHaUkB8 — DW Español (@dw_espanol) August 15, 2026

Ο σεισμός των 7,4 βαθμών που έπληξε τη δυτική Κολομβία στις 10 Αυγούστου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με τουλάχιστον 294 νεκρούς, περίπου 320 αγνοούμενους και σχεδόν 4.000 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Ο δε λα Εσπριέγια ανέλαβε την προεδρία στις 7 Αυγούστου, διαδεχόμενος τον σοσιαλδημοκράτη Γουστάβο Πέτρο, και έχει δηλώσει πρόθεση για στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών.