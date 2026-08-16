Πυρκαγιά στη Σκύρο: Ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία – Μάχη με τις φλόγες προς το Πεύκο

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στη Σκύρο, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν για την ανακοπή του μετώπου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο νησί έφτασαν ενισχύσεις από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία.

Συνολικά επιχειρούν 89 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου και επιχειρούν 89 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Ατσίτσα και, λόγω των ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, επεκτάθηκε προς τον Άγιο Φωκά και στη συνέχεια ανατολικά, καίγοντας πυκνό πευκοδάσος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην ανακοπή της πορείας του μετώπου προς τον οικισμό Πεύκο. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν και εναέρια μέσα.

Χθες εστάλησαν δύο μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Πεύκο και Άγιος Φωκάς.