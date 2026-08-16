Πυρκαγιά στη Σκύρο: Ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία – Μάχη με τις φλόγες προς το Πεύκο

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία να επιχειρούν για την ανακοπή του μετώπου. Η φωτιά, που ξεκίνησε στην περιοχή Ατσίτσα, επεκτάθηκε λόγω ισχυρών ανέμων προς τον Άγιο Φωκά και το Πεύκο, καίγοντας πυκνό πευκοδάσος, ενώ εστάλησαν μηνύματα 112 για απομάκρυνση κατοίκων από τις πληγείσες περιοχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στη Σκύρο, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία να επιχειρούν για την ανακοπή του μετώπου.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Ατσίτσα και επεκτάθηκε λόγω ισχυρών ανέμων, καίγοντας πυκνό πευκοδάσος. Οι δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην ανακοπή της πορείας προς τον οικισμό Πεύκο.
  • Χθες εστάλησαν δύο μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Πεύκο και Άγιος Φωκάς. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένονται εναέρια μέσα.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στη Σκύρο, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν για την ανακοπή του μετώπου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο νησί έφτασαν ενισχύσεις από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία.

Συνολικά επιχειρούν 89 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Ατσίτσα και, λόγω των ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, επεκτάθηκε προς τον Άγιο Φωκά και στη συνέχεια ανατολικά, καίγοντας πυκνό πευκοδάσος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην ανακοπή της πορείας του μετώπου προς τον οικισμό Πεύκο. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν και εναέρια μέσα.

Χθες εστάλησαν δύο μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Πεύκο και Άγιος Φωκάς.

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