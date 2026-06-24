Λουτράκι: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, καίει κοντά σε σπίτια – Δείτε φωτό και βίντεο

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, δίπλα σε κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν επανδρωμένα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οχήματα και προσωπικό, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή εθελοντών που συμμετέχουν στην προσπάθεια περιορισμού των φλογών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος του κτηρίου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Όπως φαίνεται σε βίντεο πυκνός μαύρος καπνός ανεβαίνει στον ουρανό.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το κτήριο που καίγεται έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ έχουν απομακρυνθεί κάποιοι πολίτες από τις διπλανές πολυκατοικίες προληπτικά. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ξενοδοχείο είναι σε καθεστώς εγκατάλειψης εδώ και 7-8 χρόνια.

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