Λουτράκι: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, καίει κοντά σε σπίτια – Δείτε φωτό και βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν επανδρωμένα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς.

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Σε εξέλιξη η φωτιά στο ξενοδοχείο
Πηγή: Korinthos TV
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι.
  • Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα σε κατοικίες, προκαλώντας ανησυχία.
  • Στο σημείο επιχειρούν επανδρωμένα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση.

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Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, δίπλα σε κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν επανδρωμένα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οχήματα και προσωπικό, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή εθελοντών που συμμετέχουν στην προσπάθεια περιορισμού των φλογών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος του κτηρίου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Όπως φαίνεται σε βίντεο πυκνός μαύρος καπνός ανεβαίνει στον ουρανό.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το κτήριο που καίγεται έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ έχουν απομακρυνθεί κάποιοι πολίτες από τις διπλανές πολυκατοικίες προληπτικά. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ξενοδοχείο είναι σε καθεστώς εγκατάλειψης εδώ και 7-8 χρόνια.   

Δείτε βίντεο:

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