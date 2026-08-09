Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφάνιση 31χρονου στην Έδεσσα – Δείτε φωτό

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε την εξαφάνιση 31χρονου από την Έδεσσα την περασμένη Πέμπτη. – Ο άνδρας εξαφανίστηκε γύρω στις 15:00 και η δημοσιοποίηση των στοιχείων του έγινε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. – Οποιοσδήποτε έχει πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» ή μέσω του Missing Alert app.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την εξαφάνιση 31χρονου την περασμένη Πέμπτη από το χωριό Μεσημέρι στην Έδεσσα ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

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Ο άνδρας εξαφανίστηκε γύρω στις 15:00. Έχει ύψος 1,80 μ., 90 κιλά, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρα βερμούδα, κοντομάνικη μπλούζα και μπλε παπούτσια.

Κατόπιν αιτήματος της οικογένειας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε το Σάββατο και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

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Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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