Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφάνιση 31χρονου στην Έδεσσα – Δείτε φωτό

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Την εξαφάνιση 31χρονου την περασμένη Πέμπτη από το χωριό Μεσημέρι στην Έδεσσα ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο άνδρας εξαφανίστηκε γύρω στις 15:00. Έχει ύψος 1,80 μ., 90 κιλά, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρα βερμούδα, κοντομάνικη μπλούζα και μπλε παπούτσια.

Κατόπιν αιτήματος της οικογένειας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε το Σάββατο και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.