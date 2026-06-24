Δολοφονία στα Χανιά: «Η Σταυρούλα ήταν πάντα στενοχωρημένη – Έγραφε τις σκέψεις της σε ένα μπλοκ» – Όσα είπε η σπιτονοικοκυρά της

Η σπιτονοικοκυρά της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη μίλησε δημόσια για τη γυναίκα, θύμα του 43χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος την σκότωσε στα Χανιά, την έθαψε σε χωράφι και στη συνέχεια έπαιζε θέατρο επί 22 ημέρες, παριστάνοντας τον ανήξερο και τον ανήσυχο για την τύχη της.

Η σπιτονοικοκυρά μίλησε για τη δολοφονημένη γυναίκα, περιγράφοντάς την ως ένα καλό και σεμνό παιδί, που της άρεσε να συζητάει, αλλά πάντα στην κουβέντα έφερνε το ζήτημα του σπιτιού της. Τη “βίλα της”, όπως την αποκαλούσε.

Σύμφωνα με όσα είπε η σπιτονοικοκυρά στο MEGA, «Είχε μεγάλη στενοχώρια που ο ενοικιαστής της δεν πρόσεχε το σπίτι. Μου έλεγε, έχεις δει σε τέτοιο σπίτι και να έχουν τα παπούτσια στους τοίχους; (εννοεί πατημασιές). Το έλεγε και το ξανάλεγε. “Αυτό δεν το αντέχω“. Της έλεγα, να τον βγάλεις έξω. Δεν μπορεί να βγάλει αυτός εσένα έξω. Εγώ δεν θα το ανεχόμουν αυτό το πράγμα. Σε άλλη πάλι στιγμή, πάλι το ίδιο (είχε πει, για το σπίτι). Αυτό το πράγμα την απασχολούσε πάρα πολύ. Αγαπούσε αυτό το σπίτι πάρα πολύ. Δεν ξέρω τους λόγους. Ενώ μια γκαρσονιέρα που την νοίκιαζε, δεν την ανέφερε. Και το έλεγε βίλα. Ποτέ δεν το είπε σπίτι. Πάντα το έλεγε βίλα. Όταν μπήκε σπίτι μου, αυτό που έκανε ήταν να πάρει μία βαθιά ανάσα και να πει, “πω πω, πολύ καλή ατμόσφαιρα έχει εδώ μέσα”.

«Ήταν πάντα στενοχωρημένη»

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Σταυρούλα ήταν πάντα στενοχωρημένη. Προβληματισμένη. Πάντα μόνη. Ποτέ μα ποτέ κανείς δεν ήρθε σπίτι. Έμπαινε, πήγαινε να πάρει καφέ, είτε στο χωριό, είχε μεγάλο βάρος με τους γονείς της, πολύ μεγάλο βάρος, δηλαδή αυτό που λέμε “δεν το αντέχω πια”. Σαν να ήταν μόνη της, σαν να μην είχε αδελφό. Στις 6 ή 7 Ιουνίου πήρα τη μητέρα της τηλέφωνο. Πιθανολογούσα ότι θα ήταν το τηλέφωνο στο όνομά της. Πήρα λοιπόν τη μητέρα της και της είπα ότι ανησυχώ, τα ρούχα της είναι απλωμένα 5-6 μέρες και δεν έχει εμφανιστεί. Ούτε η γυναίκα ήξερε τίποτα. Δύο μέρες μετά εμφανίστηκαν από την οικογένεια και έμαθα ότι η Σταυρούλα είχε εξαφανιστεί” τόνισε η ίδια.

Η συνάντηση με τον αδελφό της Σταυρούλας και οι σημειώσεις της

«Ο αδελφός της ήρθε και ήθελε να ανέβει πάνω το παιδί, να δει κάποια πράγματα, παρουσία εμού. Όλα της τα ρούχα εκεί, οι τσάντες της, μάλιστα στόλιζε το σπίτι με κάτι κουκλάκια κι όλα τα σχετικά. Από κει και πέρα, ο αδελφός της κοίταζε, ήταν γύρω στη μία ώρα μέσα και κοίταζε διάφορα πράγματα. Και έφυγε. Είχε τετράδια πολλά η Σταυρούλα, έγραφε σημειώματα, σημειώματα παντού. Αφού της έλεγα ότι μοιάζει με εμένα. Ήταν άσπρα χαρτάκια» τόνισε.

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου, εάν υπήρχε κάποιο τετράδιο με συγκεντρωμένες σκέψεις, η γυναίκα απάντησε:

«Έχω την αίσθηση πως ναι. Μιλάμε για Α4 μπλοκ. (Το είδα) όταν μπήκα εκείνη τη στιγμή μέσα. Έγραφε κάποιες σκέψεις της. Από κει και πέρα τι έγραφε δεν μπορώ να το ξέρω. Και δεν θα μπορούσα να το ξαναδώ και ποτέ».

Στη συνέχεια, η γυναίκα ανέφερε ότι ένα κομμάτι από όσα έγραφε η Σταυρούλα στο μπλοκ το άκουσε γιατί το πήρε ο αδελφός της ο Γιάννης Λεβεντάκης στα χέρια του και άρχισε να το διαβάζει, αλλά σταμάτησε καθώς αναφερόταν σε αυτόν.

Η τύχη του μπλοκ αγνοείται, καθώς η γυναίκα δεν θέλησε να απαντήσει στο εάν το πήρε η αστυνομία ή όχι.

«Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι το πήρε ούτε ότι δεν το πήρε» υποστήριξε.