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Τραγωδία στην Αττάλεια: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου εντοπίστηκε 70χρονος Έλληνας τουρίστας

Ένας 70χρονος Έλληνας τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αττάλεια της Τουρκίας, με τις τουρκικές αρχές να έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του θανάτου. Ο θάνατος χαρακτηρίστηκε αρχικά ως ύποπτος, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για νεκροψία-νεκροτομή.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία Αττάλεια νεκρός Έλληνας τουρίστας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 70χρονος Έλληνας τουρίστας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην Αττάλεια.
  • Ο θάνατος του 70χρονου χαρακτηρίστηκε αρχικά ως ύποπτος από τον γιατρό, με τις τουρκικές αρχές να έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα.
  • Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής της Αττάλειας για νεκροψία-νεκροτομή, η οποία και θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττάλεια της Τουρκίας, μετά τον εντοπισμό ενός 70χρονου Έλληνα τουρίστα χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Οι τουρκικές Αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να πέσει άπλετο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του, ο οποίος χαρακτηρίστηκε αρχικά ως ύποπτος από τον γιατρό που κλήθηκε στο σημείο.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο P.S. (Π.Σ.), 70 ετών, Έλληνας υπήκοος που είχε μεταβεί στην Αττάλεια για διακοπές, βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε μόνος του.

Η τραγική ανακάλυψη

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις πρωινές ώρες, στον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου που βρίσκεται στην οδό Güllük, στη γειτονιά Altındağ της περιοχής Muratpaşa.

Ο 70χρονος είχε φτάσει στην πόλη στις 21 Ιουνίου συμμετέχοντας σε οργανωμένη εκδρομή.

Σήμερα ήταν προγραμματισμένο να κάνει check-out από το δωμάτιό του, ωστόσο, όταν οι υπεύθυνοι του τουριστικού γραφείου δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, ανέφεραν την κατάσταση στη διεύθυνση του ξενοδοχείου.

Υπάλληλοι του ξενοδοχείου μαζί με στελέχη του τουριστικού πρακτορείου μπήκαν στο δωμάτιο όπου διέμενε μόνος του ο Π.Σ.

Όταν ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε ακίνητος, ζητήθηκε άμεσα βοήθεια από το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης 112.

Οι έρευνες

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες. Μόλις έφτασαν στο ξενοδοχείο, το ιατρικό πλήρωμα διαπίστωσε ότι ο 70χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Καθώς ο δημοτικός γιατρός που κλήθηκε στο σημείο χαρακτήρισε τον θάνατο ως ύποπτο, στο ξενοδοχείο μετέβησαν αμέσως ιατροδικαστής, εισαγγελέας, κλιμάκιο της Σήμανσης, καθώς και αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Κατά την πρώτη εξέταση της σορού, οι ειδικοί δεν εντόπισαν εμφανή σημάδια κακοποίησης, μώλωπες ή τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του 70χρονου.

Παράλληλα, οι αρμόδιες ομάδες διαπίστωσαν ότι ο Π.Σ. αντιμετώπιζε δύσπνοια.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής της Αττάλειας προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία και θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

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