Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ο δράστης κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του – «Το μετάνιωσα, ζητώ συγγνώμη», λέει τώρα ο 43χρονος

Από τα πρώτα 24ωρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή του σπιτιού της, ωστόσο, φρόντισαν ο ίδιος να μην αντιληφθεί ότι ήταν ο βασικός ύποπτος, γεγονός που συνέβαλε στην εξιχνίαση της υπόθεσης, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στο EΡTnews, τόνισε πως η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξαρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας δηλώθηκε με καθυστέρηση με δεδομένο ότι ο αδελφός της νοσηλευόταν το επίμαχο διάστημα στο νοσοκομείο.

Παρά τα εμπόδια, μέσα στα δύο πρώτα 24ωρα από τη δήλωση εξαφάνισης οι αστυνομικοί είχαν ήδη στρέψει το ενδιαφέρον τους στον συγκεκριμένο άνδρα και στην κατοικία του, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό που κατάφεραν να εντοπίσουν. O κατηγορούμενος είχε διαγράψει κρίσιμο οπτικό υλικό, όμως, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ανάκτηση δεδομένων και κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι η Σταυρούλα κατευθύνθηκε προς την περιοχή όπου βρίσκεται η κατοικία στο Βαρύπετρο και δεν καταγράφηκε ποτέ να αποχωρεί από εκεί.

Καθοριστικός ως προς την εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας της Σταυρούλας ήταν ο ρόλος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία απέστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά.

«Μέσα σε 24 ώρες είχαμε τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία που είχαν καθαριστεί επιμελώς από τον δράστη», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του. Ωστόσο, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η εργασία του επιστημονικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Μυστήριο το κίνητρο του δράστη

Σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων ή με το κίνητρο της δολοφονίας, η κα Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ζητήματα τα οποία δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως και αναμένεται να διερευνηθούν στο πλαίσιο της ανάκρισης. Όπως είπε, θα εξεταστεί τόσο το κίνητρο που οδήγησε τον κατηγορούμενο στις πράξεις του όσο και το ενδεχόμενο να υπήρξε οποιαδήποτε μορφή συνδρομής, γνώσης ή υπόθαλψης από τρίτα πρόσωπα.

Η σύζυγος του καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας, ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση. Το γεγονός ότι ο 43χρονος ζούσε επί σειρά ετών στην περιοχή και είχε ενσωματωθεί πλήρως στην τοπική κοινωνία, καθιστούσε δύσκολο για τους κατοίκους να πιστέψουν ότι θα μπορούσε να εμπλέκεται σε μια τόσο σοβαρή εγκληματική ενέργεια, ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

Ο δράστης είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία, αλλά μόνο μία φορά για αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου, στοιχείο που συνέβαλε στο να μη θεωρείται ύποπτος από το περιβάλλον του, τόνισε, σχετικά με την στάση της συζύγου του, η οποία φαίνεται πως εξακολουθεί να τον στηρίζει.

Σημειώνεται ότι η λεπτομερής περιγραφή, που έκανε ο κατηγορούμενος στην ομολογία του, για τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή της Σταυρούλας Λεβεντάκη, συμφωνεί με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Επιπλέον, τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί συνθέτουν ένα ισχυρό πλαίσιο ενδείξεων σε βάρος του.

«Το μετάνιωσα, ζητώ συγγνώμη»

Ο 43χρονος Σκοπιανός συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής για υπόθεση καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και ύστερα από πολύωρες ανακρίσεις, τελικά ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που σκότωσε την Σταυρούλα, ενώ υπέδειξε και το σημείο όπου είχε θάψει το άψυχο σώμα της 43χρονης.

Χθες οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενταφιασμό χωρίς άδεια και απάτη με υπολογιστή. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή.

Λίγο πριν οδηγηθεί στις αρχές, φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια και να ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως επιθυμεί να απολογηθεί στην οικογένεια του θύματος, αλλά και στη δική του.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να είπε, σύμφωνα με το Star.

Στο μεταξύ, ο αδελφός της Σταυρούλας προχώρησε σε μήνυση σε βάρος της συζύγου του καθ’ ομολογίαν δράστη, κατηγορώντας την ότι προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη της νεκρής γυναίκας.

Παράλληλα, ο ίδιος αναμένεται να κινηθεί νομικά και κατά του κατηγορούμενου για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς θεωρεί ότι επιχειρήθηκε να εμπλακεί το οικογενειακό του περιβάλλον στην υπόθεση.

Η αντίδραση της οικογένειας προκλήθηκε μετά από δήλωση της συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι ο δράστης «δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με το θύμα», χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που θεωρήθηκαν προσβλητικοί για την Σταυρούλα.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε έντονη οργή στους συγγενείς, με αποτέλεσμα να κινηθούν άμεσα νομικά.