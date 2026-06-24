Live streaming: Ο Στέφανος Κασσελάκης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης, παραχωρεί μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η συνέντευξη μεταδίδεται μέσω live streaming Πολιτική