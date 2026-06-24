Live streaming: Ο Στέφανος Κασσελάκης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχωρεί ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.
- Βρέθηκα υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με προσωπική απόφαση. Δεν μου είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε ο κ. Κασσελάκης. Όπως είπε, είχαν δύο συνομιλίες την προεκλογική περίοδο, μία από αυτές ήταν για κάτι SMS.
- Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σωστό κόμμα, προφανώς θα υπήρχε ένας πάγκος από στελέχη με διαφορετικές πεποιθήσεις που θα μπορούσαν να κατέβουν υποψήφιοι.
- Είδα μία μεγάλη κοροϊδία μετά την παραίτηση του προκατόχου μου, δεν έλεγαν απολύτως τίποτα και τίποτα που ήταν ριζοσπαστικό.
- Έβαλα μία πλατφόρμα με 16 μεγάλες προτάσεις, ανταποκρίθηκε ο κόσμος σε ένα φρέσκο μήνυμα και έτσι έγινα πρόεδρος.
- Ενόχλησα πολλά κατεστημένα. Από την πρώτη μέρα υπήρχε αμφισβήτηση του δημοκρατικού αποτελέσματος.
- Ερωτηθείς εάν μετά την εκλογή του στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας επικοινώνησε μαζί του ή ανέμενε την αποτυχία του για να κάνει την επόμενη κίνησή του, είπε: Στο πρώτο διάστημα υπήρχε επικοινωνία και φιλική προδιάθεση. Μετά για κάποιον λόγο τον Δεκέμβριο – Ιανουάριο, άρχισαν οι διαρροές για τον νέο φορέα και πώς η συζήτηση για όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε να μετατραπεί σε συνιστώσα στον νέο φορέα. Εγώ αυτό το θεώρησα απαράδεκτο να υπάρχουν τέτοιες ίντριγκες και μηχανορραφίες.
- Χαρακτήρισε την διαδρομή του ως «πορεία αυθεντικότητας και αλήθειας».
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